كولومبيا.. سباق مع الزمن لإنقاذ 18 عاملًا علقوا في منجم ذهب

في حادث مأساوي غربي كولومبيا، أعلنت وزارة المناجم والطاقة أنّ 18 عاملًا على الأقل علقوا داخل منجم للذهب في بلدة ريميديوس التابعة لمقاطعة أنتيوكيا، وذلك بعد "حادث خطر" وقع يوم الجمعة 18 يوليو/ تموز بحسب ما جاء في وكالة فرانس برس.

ورغم شح التفاصيل، أكدت الوزارة في بيانها أن العمال يُعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة، فيما لم يُحدَّد حتى الآن السبب الدقيق وراء الحادث، إلا أن الوزير إدوين بالما أعلن عبر منصة "إكس" أن السلطات فعّلت جميع بروتوكولات الطوارئ لتحديد مواقع العالقين والبدء بعمليات الإنقاذ.

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من جانبه، أوضح يارلي إيراسمو مارين، ممثل جمعية عمال المناجم المحلية، أن انهيارًا وقع بسبب عطل ميكانيكي في الهيكل الداعم للمنجم، ما أدى إلى انغلاق المخرج الرئيس بفعل انزلاق التربة، واعتبر أن الحادث يُشكّل خطرًا بالغًا على حياة العمال المحاصرين.

كما أشار رئيس بلدية ريميديوس، في رسالة وجّهها للحكومة، إلى أن المنجم قد يكون يُشغَّل بشكل غير قانوني، ما يفتح بابًا جديدًا للتحقيقات حول مدى سلامة العمليات وظروف العمل داخل الموقع.

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ونشرت الوكالة الوطنية للتعدين صورًا من موقع الحادث، تُظهر فرق الإنقاذ وهي تتنقّل داخل الأنفاق المظلمة بمصابيح يدوية، وسط تضاريس وعرة وظروف صعبة.