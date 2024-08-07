ندد الموسيقي الفرنسي الشهير "وودكيد" الأربعاء باستخدام أغنيته "رَن بوي رَن" في مقطع فيديو ضمن حملة دونالد ترامب، من دون علمه، مطالبًا شركة "يونيفرسال ميوزك فرانس" التي يتعامل معها بالتحرك.

وعبر وودكيد عن استيائه عبر منصة "إكس"، مؤكدًا أنه لم يمنح مطلقًا إذنًا لاستخدام عمله الموسيقي في مقطع فيديو لدونالد ترامب، مشيرًا إلى أنه كان قد ندد بمثل هذا الاستخدام في ديسمبر الماضي.

الفيديو الذي نشره ترامب على منصة "تروث سوشال" يجمع صورًا له مع مجموعة من الجنود ومتظاهرين ضد اللقاحات، تحت شعارات مثل "أمريكا أولاً"، على وقع أغنية وودكيد الصادرة عام 2012.

وقال المؤلف الموسيقي، واسمه الحقيقي يوان لوموان، عبر منصة إكس "إنّ أغنية رَن بوي رَن هي نشيد مخصص للمثليين".

وأضاف "يا لها من مهزلة!"، فخلال ولاية دونالد ترامب اتُخذت إجراءات معادية للمثليين كمنع المتحولين جنسيَّا من أداء خدمتهم العسكرية أو وقف منح التأشيرات الأميركية لشركاء دبلوماسيين أجانب مثليين وغير متزوجين".

وقال متوجهًا إلى شركة "يونيفرسال ميوزك فرانس": "من فضلكم تحرّكوا ولا تكونوا متواطئين".