ريهام سعيد: أصالة نصري لم تنقذني من الضرر
تمنت الإعلامية والممثلة المصرية ريهام سعيد، أن تمتلك جمال الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ووصفتها بأنها أجمل امرأة في العالم.
وفي أول ظهور إعلامي لها، بعد عملية التجميل الفاشلة التي أجرتها قبل أكثر من عام، قالت ريهام لبرنامج "كتاب الشهرة": "سألت أصالة نصري عبر واتس آب، عن اسم الطبيب الذي أجرى لها عملية شد الوجه التجميلية، كي أذهب إليه. لكنها لم ترد، ولو فعلت لأنقذتني من الضرر".
واستذكرت ريهام، عملية التجميل التي أجرتها في أبريل 2023، والتشوه الذي تركته في وجهها، وقالت: "رفعت دعوى على الدكتور نادر صعب، ولن أذكر التفاصيل، وأنا بانتظار صدور الحكم في الـ24 من يونيو الجاري، لكن الجميع سيعرف الحقيقة. كنا متفقين على عملية لرفع الخدود، لكنه أجرى معها عملية للعيون".
وأضافت ريهام: "فجأة وجدت صورتي على إنستغرام، صورة قبل العملية لامرأة عمرها 75 سنة لا أعرفها، وأخرى لي بعد العملية، مغطاة بشريطة سوداء.. فأصبت بالانهيار".
وبكت ريهام وهي تتحدث عن تلك العملية التي غيرت مسار حياتها، وربما جعلتها تبتعد نهائياً عن التمثيل. وأكدت: "كنت أستمد قوتي من جمالي.. أنا امرأة، ونص أنوثة المرأة في جمالها.. عملي يتطلب الجمال والكاريزما.. العيون أهم حاجة.. عيونك هويتك.. لما يتغيروا تشعر أن جزءاً كبيراً منك قد ذهب".
زواجها الأول
وعادت ريهام، إلى مراحل الطفولة والشباب، وتذكرت بأسى، زواجها الأول الذي أبعدها عن الفن واستهلكها مدة 5 سنوات، وأضافت: "رفض أهلي العمل بالفن، وزوجوني مبكراً كي لا يفوتني القطار".
وتحدثت ريهام عن زواجها الحالي الذي يستمر منذ عشرات السنوات بنجاح، واصفة زوجها بالمتفهم الذي يتحمل مشاكلها الكثيرة، كما تحدثت عن علاقتها بابنها الذي تحاول أن تعطيه كل وقتها.
وفاجأت ريهام جمهور المتابعين، بإعلانها أن الفنان محمد هنيدي، طلب يدها للزواج في بداية عملها الإعلامي، لكن أهلها رفضوه لأنه ممثل. وأضافت:
"لم تكن بيننا علاقة، لكنه طلبني للزواج بعد لقاء صحفي أجريته معه. وقد فرحت بالطلب، لأنه يساعدني في تحقيق أحلامي الفنية، لكن أهلي لم يقبلوا".
حلقة اللاجئين السوريين
ورفضت ريهام التأويلات التي انتشرت بعد حلقتها عن اللاجئين السوريين، وقالت: "أينما ذهب السوريون، يعمرون البلدان، وفي مصر أقاموا الكثير من المشاريع وأفادوا الاقتصاد المصري وحققوا نقلات نوعية في التجارة".
ورفضت ريهام وصف السوريين بمصر باللاجئين، وقالت: "هم ليسوا لاجئين، بل مستثمرين، لديهم مشاريعهم الكثيرة".
"فتاة المول"
وفي جواب على سؤال عن أية حلقة تحذف من حلقاتها الشهيرة: "فتاة المول"، أم "السمنة" أم "صيد الثعالب"؟ استغربت ريهام لماذا لا تتذكر وسائل الإعلام سوى هذه الحلقات الثلاث، مع أنها قدمت عدداً كبيرا من الحلقات الهامة. وأضافت: "أحذف حلقة فتاة المول.. لأن الأعداء حاربوني من خلالها. رغم أني لم أفترِ على البنت، ونلت البراءة بحكم قضائي. ولما نشرت الحقيقة بفيديو، لم يره سوى 250 ألفا.. الناس يحبون أن تقع، فيكثر السلاخون والشامتون".