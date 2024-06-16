ريهام سعيد: أصالة نصري لم تنقذني من الضرر

تمنت الإعلامية والممثلة المصرية ريهام سعيد، أن تمتلك جمال الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ووصفتها بأنها أجمل امرأة في العالم.

وفي أول ظهور إعلامي لها، بعد عملية التجميل الفاشلة التي أجرتها قبل أكثر من عام، قالت ريهام لبرنامج "كتاب الشهرة": "سألت أصالة نصري عبر واتس آب، عن اسم الطبيب الذي أجرى لها عملية شد الوجه التجميلية، كي أذهب إليه. لكنها لم ترد، ولو فعلت لأنقذتني من الضرر".

واستذكرت ريهام، عملية التجميل التي أجرتها في أبريل 2023، والتشوه الذي تركته في وجهها، وقالت: "رفعت دعوى على الدكتور نادر صعب، ولن أذكر التفاصيل، وأنا بانتظار صدور الحكم في الـ24 من يونيو الجاري، لكن الجميع سيعرف الحقيقة. كنا متفقين على عملية لرفع الخدود، لكنه أجرى معها عملية للعيون".

وأضافت ريهام: "فجأة وجدت صورتي على إنستغرام، صورة قبل العملية لامرأة عمرها 75 سنة لا أعرفها، وأخرى لي بعد العملية، مغطاة بشريطة سوداء.. فأصبت بالانهيار".

وبكت ريهام وهي تتحدث عن تلك العملية التي غيرت مسار حياتها، وربما جعلتها تبتعد نهائياً عن التمثيل. وأكدت: "كنت أستمد قوتي من جمالي.. أنا امرأة، ونص أنوثة المرأة في جمالها.. عملي يتطلب الجمال والكاريزما.. العيون أهم حاجة.. عيونك هويتك.. لما يتغيروا تشعر أن جزءاً كبيراً منك قد ذهب".