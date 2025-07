وفاة الممثلة الكورية كانغ سيو ها عن 31 عاما.. ما السبب؟

توفيت الممثلة الكورية الجنوبية كانغ سيو ها، المعروفة بأدوارها في عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة، يوم الاثنين عن عمر ناهز 31 عامًا، بعد صراع طويل مع سرطان المعدة، بحسب ما أكدته منصة Soompi.

واشتهرت كانغ بأدائها في مسلسلات مثل "عبر الأمواج" Through the Waves، "زهرة في السجن" The Flower in Prison، "جراحو القلب" Heart Surgeons، "محققات المدرسة" Schoolgirl Detectives، "الجمعية" Assembly، و"الحب الأول مجددًا" First Love Again". وقد نالت تقدير الجمهور والنقاد لأدائها المؤثر وقدرتها على تجسيد الأدوار المعقدة.

وبحسب الصحف المحلية، من المقرر أن تُقام مراسم الجنازة صباح يوم 16 يوليو، على أن يُوارى جثمانها الثرى في مقبرة العائلة في هامان، بمقاطعة كيونغنام.

ونشرت واحدة من أفراد عائلتها مقطع فيديو مؤثّرا على إنستغرام تضمن لحظات من حياة الراحلة، مع رسالة وداع مؤثرة جاء فيها: "لا أستطيع تصديق ذلك يا أختي.. رغم ألمك الشديد، كنتِ تقلقين على الآخرين وعلى نفسي. رغم أنكِ لم تتمكني من تناول الطعام لأشهر، أصررتِ على دفع ثمن وجباتي ولم تسمحي لي بتجاوز أي وجبة. ملاكي الذي رحل باكرًا جدًا، لقد تحملتِ الكثير. أتمنى أن تكوني سعيدة ولا تشعرين بالألم الآن".

ووُلدت كانغ سيو ها عام 1994، وتخرجت من مدرسة الدراما في جامعة كوريا الوطنية للفنون. وبدأت شهرتها عام 2012 عندما ظهرت في فيديو كليب أغنية "Getting Farther Away" لفرقة Brave Guys. وقد أنهت مؤخرًا تصوير فيلمها الأخير Mangnaein، الذي سيكون آخر ظهور لها على الشاشة.

وأثار خبر وفاتها حزنًا واسعًا في الأوساط الفنية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعَى الكثيرون موهبتها وإنسانيتها، مشيدين بشجاعتها وصمودها في مواجهة المرض.