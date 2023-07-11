مصرع 5 أشخاص بتحطم طائرة فوق جبل إيفرست في نيبال
لقي خمسة أشخاص مصرعهم بعد تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلهم برحلة سياحية، يوم الثلاثاء، بالقرب من جبل إيفرست في نيبال، فيما لا يزال شخص آخر كان على متن الطائرة مفقودًا.
وقالت هيئة الطيران المدني النيبالية في بيان إن السياح الخمسة الذين كانوا على متن المروحية يحملون الجنسية المكسيكية، وإن الطيار نيبالي، وكان من بين المكسيكيين رجلان وثلاث سيدات.
وقال كبير الإداريين الحكوميين في المنطقة باسانتا بهاتاراي إن المروحية تحطمت في منطقة لاماجورا، حيث انتشل رجال الإنقاذ جثث خمسة أشخاص، وما زالوا يبحثون عن السادس.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات النيبالية، عن فقدان الاتصال بالمروحية التابعة لشركة مانانج اير وعلى متنها ستة أشخاص، بالقرب من جبل إفرست في النيبال، وكانت غادرت مقاطعة سولوخومبو في طريقها إلى العاصمة النيبالية كاتماندو.
وكانت الطائرة عائدة إلى العاصمة النيبالية كاتماندو، صباح الثلاثاء، بعد أن أحضرت السائحين من رحلة لمشاهدة معالم المدينة وأعلى قمة جبل في العالم.
وقال ساجار كادل المسؤول بالمطار إن الأحوال الجوية تسببت في تغيير مسار رحلة الهليكوبتر المزمع.