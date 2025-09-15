قبر "فيردي طيفور" يتحول إلى عمل فني يلفت الأنظار في تركيا (صور)

خطف قبر الفنان التركي، فيردي طيفور، أنظار زوار المقبرة التي دُفن فيها وتناقلت صوره وسائل الإعلام المحلية بعدما بدا أشبه بعمل فني عند الانتهاء من إنشائه.

وتوفي المغني التركي المعروف، في كانون الثاني/يناير الماضي، عن عمر 79 عاماً، بعد مسيرة حافلة في الغناء، كان فيها أحد أبرز نجوم فن "الأرابيسك" الغنائي الشعبي في البلاد، وجمهوره بالملايين.

وبُني القبر من الرخام الأبيض، وقد زينته زخارف شرقية ترمز للفن الإسلامي الذي يعتمد على الخطوط والأشكال الهندسية في حقبه المختلفة.

كما حمل القبر عبارات دينية وآية قرآنية باللغة العربية، بجانب نقش للهلال والنجمة اللذين يرمزان للعلم التركي.

ونُقش في جانب من القبر، إشارات موسيقية ترمز لكون طيفور مغنيا بارزا صاحب شعبية كبيرة في تركيا.

وتكفل أحد الأحزاب القومية في البلاد، بإنشاء القبر بتلك الطريقة غير العادية، ليبدو أشبه بنصب تذكاري وعمل فني.

كما افتتحت بلدية في ولاية أضنة، مسقط رأس طيفور، متحفاً ومركزاً فنياً باسمه، بهدف تخليد ذكراه وأعماله.

من هو فيردي طيفور؟

ولد فيردي طيفور، في مدينة أضنة جنوب تركيا، عام 1945، وبدأ حياته الفنية مغنياً في حفلات الزفاف، قبل أن يفوز في مسابقة إذاعية فنية منحته بعض الشهرة.

وسرعان ما لمع نجم طيفور، حيث جذبت أغانيه جمهوراً كبيراً من عشاق أغاني "الأرابيسك"، وهو مصطلح فني يطلقه الأتراك على الغناء الشعبي الذي يضم مزيجاً من موسيقى وثقافة الشرق والغرب في آن.

واستقطبت أغاني طيفور ملايين الأتراك الذي أحبوا أغانيه عن الحنين والريف والمشاعر في أوج موجة هجرة واسعة من الريف التركي الشاسع نحو المدن، وحتى نحو الخارج، في النصف الثاني من القرن الماضي.

وقادت تلك الشهرة، نجم الغناء الشاب حينها لدخول عالم السينما في أفلام تحاكي طابع أغانيه الشعبي أيضاً، والتي كتب ولحن البعض منها.

ومنذ ستينيات القرن الماضي، أصدر طيفور الكثير من ألبومات الغناء، فيما حققت أغنيته "تشيشمي" عام 1975 شهرة كبيرة، ولا تزال كذلك حتى الآن، وتحولت في العام التالي لإصدارها، إلى فيلم سينمائي يحمل الاسم ذاته.

وبجانب جمهوره الكبير في الاستماع، بلغ عدد الحاضرين لإحدى حفلاته في مدينة إسطنبول عام 1993، نحو 200 ألف شخص تجمعوا في حديقة "غول هانة" الشهيرة وسط المدينة.

وبعد سنوات من هجره لإسطنبول التي حقق فيها شهرته وأمجاده في الغناء، عاد إليها في تابوت، ليدفن فيها بناء على طلبه قبيل وفاته.

على الصعيد الشخصي، تزوج الفنان طيفور أكثر من مرة من الوسط الفني وخارجه، وله ابنة من إحدى زوجاته.