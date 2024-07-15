logo
منوعات

كيف تكافىء طفلك على سلوكه الإيجابي؟

كيف تكافىء طفلك على سلوكه الإيجابي؟
تعبيرية المصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
15 يوليو 2024، 6:34 ص

يعد تعزيز السلوك الإيجابي لدى الأطفال من أهم استراتيجيات التربية الحديثة؛ إذ يزيد احترامهم لذاتهم، ويقوي العلاقة بين الوالدين والأطفال.

وبحسب خبراء في الصحة النفسية للأطفال، هنا 5 طرق فعالة للتفاعل مع سلوك الأطفال الإيجابي:

تقديم الثناء الفوري

عندما يتصرف الأطفال بشكل جيد وإيجابي، يجب الثناء عليهم فورًا؛ لأن ذلك يجعلهم يربطون أفعالهم بالتعزيز الإيجابي.

تقديم حوافز ملموسة

يمكن أن تكون الحوافز الملموسة فعالة جدًا للأطفال الأصغر سنًا. ففي بعض الأحيان، ينصحك الخبراء بمكافئة السلوك بوقت لعب إضافي. 

أخبار ذات علاقة

وسائل "فعالة" للتعامل مع الطفل "العنيد"

 استخدام نظام المكافآت

استخدام مخطط المكافآت، مثل النقاط أو الملصقات، يساعد على تحفيز الأطفال بشكل منهجي، ويمكن للأطفال جمع النقاط أو الملصقات واستبدالها بمكافآت لاحقا. 

مشاركة الإنجازات

تحدث عن إنجازات طفلك مع الآخرين ليشعروا بالتقدير أمام جمهور أوسع. إخبار الأصدقاء والمعلمين وأفراد الأسرة عن سلوك طفلك الجيد، فهذا يمكن أن يعزز ثقته بنفسه. 

تعزيز الثناء على الذات

يجب تعليم الأطفال تقدير سلوكهم الإيجابي والاعتراف به، بعد الثناء عليهم، اسألهم عن مشاعرهم تجاه أعمالهم الطيبة، فهذا يُساعدهم على تطوير الدافع الداخلي وتقدير الذات. 

الأطفالالتربية

أخبار ذات صلة

بلاغ جديد ضد مسرب الفيديو المخل للبلوغر هدير عبد الرزاق
بلاغ جديد ضد مسرب الفيديو المخل للبلوغر هدير عبد الرزاق
"الكوكايين الوردي".. مخدر الفقراء الذي يهدد صحة آلاف الأمريكيين
"الكوكايين الوردي".. مخدر الفقراء الذي يهدد صحة آلاف الأمريكيين
السعودية.. تعويضات مالية لسكان محافظة كاملة بسبب انقطاع الكهرباء
السعودية.. تعويضات مالية لسكان محافظة كاملة بسبب انقطاع الكهرباء
مبتسمة.. آخر ظهور للممثلة شانين دوهيرتي قبل وفاتها (صور)
مبتسمة.. آخر ظهور للممثلة شانين دوهيرتي قبل وفاتها (صور)
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC