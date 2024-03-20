سيفار.. الجوهرة المخفية في قلب صحراء الجزائر (فيديو إرم)

عندما تُنسج الأساطير حول مكانٍ بعينه يصبح أكثر جاذبيةً في عيون المستكشفين نتيجة الغموض الذي توحي به الأسطورة

لكن بعض الأماكن تجبرك على أن تحيى الأسطورة فملامحها متناثرةٌ في كل زاوية من زواياه

مدينة "سيفار" في قلب صحراء الجزائر هي أحد تلك الأماكن النادرة، حيث تحكي كل صخرةٍ قصةً عمرها ما يزيد على 15 ألف عام.

"الجوهرة المخفية" هو لقب "سيفار"، مع أنها مصنفةٌ ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو اعترافًا بقيمتها التاريخية، إلا أنها تعتَبر كنزًا أثريًّا غير معروفٍ، نظرًا لصعوبة الوصول إليها في قلب سلسلة جبال الطاسيلي بصحراء الجزائر

ويعود أصلها إلى عصور ما قبل التاريخ، متربعة على قمة جبلٍ شديد الانحدار، بارتفاع أكثر من 2000 متر فوق مستوى سطح البحر، بعيداً عن الطرق المعبدة، إذ يستغرق الوصول إلى سيفار عدة أيام سيرًا على الأقدام، وهي رحلة تتطلب حالة بدنية جيدة وإعدادًا دقيقًا، ويُحكى أنّ ساحرًا دخل أحد كهوف المدينة برفقة 30 شخصًا فلم يعد منهم إلا الساحر فقط.