تايلور سويفت تبتلع حشرة على المسرح (فيديو)

وعلى الرغم من أن تايلور لم تخطىء في الإيقاع، إلا أنها انحنت وبدأت في السعال، مبتعدة عن الميكروفون، ومحاولة إخراج الحشرة من فمها. ومع ذلك، بمجرد أن تابعت الجوقة الأغنية، قفزت سويفت إلى الميكروفون مرة أخرى وكأن شيئًا لم يكن.

ووجدت نجمة البوب نفسها في الموقف نفسه العام الماضي، أثناء أدائها في "سولجر فيلد" في شيكاغو، وخلال أدائها آنذاك لأغنيتها Forever، قالت لمعجبيها إنها "ابتلعت حشرة" وأنها تحتاج إلى دقيقة استراحة، وأردفت حينها ضاحكةً ""أوه، لذيذة".

وبعد نوبة سعال، مازحت تايلور الجمهور قائلة "سأحاول ألا أبتلع المزيد فهناك الكثير من الحشرات.. الآلاف منها".