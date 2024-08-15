تداول مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي صورة "غريبة" لكلب، غطت الأشواك وجهه بالكامل.

وكشفت صحيفة "مترو" البريطانية، تفاصيل الحادثة التي وقعت في إدمونتون بكندا، حيث كان الكلب "بروتوس" الذي تخلى عنه أصحابه يبحث عن الطعام في إحدى الحدائق العامة.

وصادف "بروتوس" وكرًا لقنفذ، وعندما حاول تناوله أطلق القنفذ أشواكه الحادة في وجهه؛ ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في وجهه.

وبعد العثور عليه، نقلت منظمة إنقاذ الحيوانات الكلب إلى طبيب بيطري، والذي قال إنه استطاع إزالة سبعة أشواك من عين الكلب اليسرى، إلا أنه لم ينجح في إنقاذه من العمى.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفهم مع الكلب، حيث عرض كثيرون تبنيه ورعايته.