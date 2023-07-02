إثر انفجار قذيفة قديمة.. وفاة طفلة وإصابة شقيقتها في الأردن

أسفر انفجار قذيفة قديمة في منطقة حمرة ماعين التابعة لمحافظة مادبا، في الأردن، عن وفاة طفلة وإصابة شقيقتها، بحسب ما ذكرت مديرية الأمن العام.

وأوضحت المديرية على لسان الناطق الإعلامي باسمها، أنه جرى نقل الإصابة وجثة الطفلة البالغة من العمر 13 عامًا، إلى مستشفى النديم الحكومي في مادبا لإجراء اللازم.