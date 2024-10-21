حادث مروع يودي بحياة 6 أشخاص في الأردن

شهد الأردن اليوم الإثنين، حادثا مروعا بمنطقة العدسية، إثر تهشم شاحنة وانقلابها على 7 مركبات أخرى، أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين، حيث تعاملت طواقم الدفاع المدني والشرطة الأردنية مع الحادث.

وتم إخلاء الوفيات، وتقديم الإسعافات الطبية الأولية للمُصابين، قبل أن يتم نقلهم إلى أحد المُستشفيات القريبة للخضوع للفحص الطبي وتلقي العلاج اللازم، وإتمام كافة الإجراءات القانونية المُتعلقة بالحادث الأليم.

وفتحت الشرطة الأردنية تحقيقا مروريا، من أجل كشف مُلابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال الشهود، والتعرف على الأسباب التي أدت إلى انقلاب الشاحنة، التي أخذت معها مركبات أخرى، اصطدمت بها وانقلبت في طريق انقلاب الشاحنة الكبيرة قبل أن تتهشم.

وقال المُتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الإثنين، إن الشرطة وأجهزة الدفاع المدني تعاملت مع الحادث على نحو سريع، وأكد على أنه يجري الآن تحقيق مروري حول الحادث.

وكانت عربات النجدة الأردنية قد توجهت إلى مكان الحادث بمنطقة "العدسية" بالعاصمة الأردنية عمان، بعد أن تلقت بلاغا يُفيد بتهشم شاحنة كبيرة و7 مركبات أخرى، وعلى الفور تم التوجه إلى مكان الحادث، كما توجهت عربات الإسعاف أيضا، من أجل نقل الوفيات والمُصابين إلى أقرب مُستشفى في المنطقة التي جرى بها الحادث.

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وتفاعل رواد مواقع التواصل في الأردن مع الحادث الأليم، الذي حدث مُنذ ساعات قليلة، وعبر الجمهور الأردني عن حزنه الشديد واستيائه من الحادث الأليم الذي أودى بحياة 6 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، وجاءت التعليقات من الجمهور بتمني الشفاء العاجل لهم، والكشف عن مُلابسات الحادث في أقرب وقت.

ولم تُعلن الجهات الأردنية المُختصة عن أعداد الوفيات أو الكشف عن هويتهم حتى الآن، حيث تجري التحقيقات حاليا، ومن المُرتقب الإعلان عن تفاصيل وأسباب الحادث والإعلان عن أسماء الضحايا، خلال ساعات قليلة.

يُشار إلى أنه في العام الماضي شهد طريق نزول العدسية حادثا أليمًا، بانقلاب شاحنة أيضاً على 14 مركبة، أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة، وهو ما تسبب في ذلك الوقت بنشوب حريق ضخم بأكثر من مركبة من التي تهشمت.