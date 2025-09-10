دفن سرّي لطفل توفي محتضنا دميته يثير صدمة في أيرلندا

كشفت الشرطة الأيرلندية عن تفاصيل مأساوية في قضية طفل مفقود يُعتقد أنه تُوفي وتم دفنه سرًّا، بعد أن عُثر على أدلة تشير إلى وفاته داخل شقة في منطقة "دوناباتي" شمالي العاصمة دبلن.

ووفقًا لصحيفة "آيريش ميرور"، صادرت الشرطة حقيبة سفر يُشتبه أنها كانت تحوي ملابس وألعاب الطفل من شقة في دوناباتي حيث كانت تعيش والدته.

من جانبها، أكدت الأم، المولودة في أفريقيا والمقيمة في أيرلندا منذ صغرها، أن ابنها تُوفي أثناء نومه لأسباب طبيعية.

وكانت السلطات قد كشفت أن جثمان الطفل بقي في الشقة لمدة 24 ساعة بعد وفاته، ثم نُقل في الليلة التالية داخل حقيبة ظهر ودُفن سرًّا على بُعد أكثر من 4 كيلومترات.

وتواصل الشرطة تمشيط منطقة مستنقعات مغلقة بحثًا عن أي أدلة إضافية.

ويُعتقد أن الطفل وُضع بعد وفاته في بطانية وأُعيد إلى سريره، قبل أن يُنقل لاحقًا إلى مكان دفنه مع دميته المفضلة التي أقدمها له والداه بالتبني.

وكان الصبي قد وُضع سابقًا لدى عائلة حاضنة تحت رعاية وكالة توسلا، بعدما تنازل عنه والداه البيولوجيان. لكنه أُعيد إلى والدته وشريكها عندما بلغ نحو 18 شهرًا، بعد أن غيّرت الأم موقفها.

ويواصل المحققون تحقيقاتهم مع والدة الطفل ووالده، الذي انتقل من أيرلندا إلى أمريكا الجنوبية.

وبحسب المصادر، فإن الوالدين يدّعيان أنهما وجدا الطفل ميتًا في سريره، فأصابهم الذعر ليقررا دفنه سرًّا في منطقة مستنقعية قريبة.

ورافق رجال الشرطة الأم، بصحبة محاميها مارتن أودونيل من شركة "مورجان ريدموند" في سوردز إلى موقع زعمت أنه المكان الذي دفنت فيه رفات طفلها سرًّا.

وبحسب الصحيفة حتى الآن، لم يُعثر على أي بقايا بشرية، لكن شرطة مركز سوردز، التي تقود التحقيق، تفترض أن الطفل قد دُفن فعلًا في الموقع.

وتُبدي الجهات الأمنية مخاوف من أن يكون القبر الضحل قد تعرّض للعبث بفعل حيوانات برية مثل الثعالب، التي شوهدت في المنطقة.

وتؤكد مصادر التحقيق أن الشرطة "واثقة من أن الطفل لقي مصرعه فعلا".