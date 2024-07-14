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كيت ميدلتون تحضر نهائي بطولة "ويمبلدون" للتنس

كيت ميدلتون تحضر نهائي بطولة "ويمبلدون" للتنس
أميرة ويلز كيت ميدلتونالمصدر: أ ف ب
وكالات
وكالات
14 يوليو 2024، 1:54 م

وصلت كيت ميدلتون أميرة ويلز، اليوم الأحد، إلى نادي عموم إنجلترا لحضور نهائي فردي الرجال ببطولة "ويمبلدون" للتنس بين نوفاك ديوكوفيتش وكارلوس ألكاراز، ليكون ثاني ظهور علني خلال هذا العام للأميرة التي تخضع لعلاج كيميائي وقائي من مرض السرطان.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، حظيت الأميرة كيت بتحية حارة من قِبل الجماهير لدى دخولها إلى المدرجات.

وكيت (42 عامًا)، التي كشفت جراحة خضعت لها قبل 6 أشهر عن إصابتها بالسرطان، مشجعة متحمسة للتنس وراعية نادي عموم إنجلترا الذي يستضيف البطولة الكبرى كل عام.

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وعادت كيت إلى ممارسة مهامها العامة، في يونيو /حزيران الماضي، بحضور عرض عسكري سنوي للاحتفال بعيد الميلاد الرسمي للملك تشارلز، وعبّرت عن أملها بحضور مناسبات أخرى خلال الصيف.

وقالت في رسالة كتبتها بنفسها قبل ظهورها الأول: "أحقق تقدمًا جيدًا، لكن كما يعلم أي شخص يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام حلوة وأخرى صعبة".

وأضافت الأميرة، التي تُعرف، غالبًا، باسمها قبل الزواج كيت ميدلتون: "علاجي مستمر، وسيستمر لبضعة أشهر أخرى".

كيت ميدلتون

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