وفاة نجم "Sopranos" جيري أدلر عن 96 عامًا

تُوفي الممثل المخضرم جيري أدلر، المعروف بدوره كشخصية هيرمان "هيش" رابكين في مسلسل Sopranos على قناة HBO، عن عمر يناهز 96 عامًا، وفق ما أكدته عائلته يوم الإثنين.

وأوضحت العائلة أن أدلر وافته المنية بسلام أثناء نومه في منزله في مانهاتن، وترك خلفه بناته الأربع: أليسا، وآمي، ولورا، وإميلي. وأضاف متحدث باسم العائلة لموقع Page Six: "كان محاطًا بالحب والعزاء في أيامه الأخيرة".

أخبار ذات علاقة وفاة مخرج مساعد "إيميلي في باريس" قبل المشهد الأخير

وعلى الرغم من أن السبب الدقيق للوفاة لم يُكشف بعد، قالت مصادر مقربة إن صحته تدهورت خلال الأشهر الماضية، لكنه ظل يتمتع بمعنويات جيدة حتى وفاته. ووفقًا لأصدقائه، قلّل أدلر، مؤخرًا، من ظهوره وتوقف عن السفر خارج المدينة، محافظًا على روتينه اليومي في مانهاتن، بما في ذلك المشي إلى مخبزه الصغير، وقراءة النصوص، والتواصل مع أصدقائه من أيام برودواي والتلفزيون.

وُلد أدلر، في 4 فبراير 1929، في بروكلين، وبدأ مسيرته الفنية خلف الكواليس كمخرج ومدير مسرحي في إنتاجات بارزة مثل سيدتي الجميلة.

وبعد أن تجاوز الستين من عمره، بدأ العمل أمام الكاميرا، حيث برز في دور أمام جو بيشي في دراما العين العامة العام 1992، قبل أن يحقق شهرته الكبيرة بتجسيد شخصية "هيش" في ذا سوبرانو، التي ظهرت في أكثر من 30 حلقة، وأضافت للدراما طابعًا من الجاذبية، والفكاهة الساخرة.

أخبار ذات علاقة رحيل والدة جيف بيزوس عن 78 عامًا

وتدفقت التعازي من زملائه ومعجبيه على مواقع التواصل الاجتماعي. كتب ستيفن فان زاندت، نجم Sopranos: "شرف كبير لي العمل معك. رحلة سعيدة يا صديقي". فيما تذكر روبرت كينغ، المشارك في تأليف مسلسل The Good Wife: "كان من المفترض أن يظهر في حلقة واحدة فقط، لكن أداءه المميز جعلنا نعيد المشهد مرارًا وتكرارًا، وكان أحد أفضل المتعاونين معنا".