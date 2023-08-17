مسرح "بنش مارك" يختتم فعاليات حفله الضخم "كاسيت 90"

شهد مسرح "بنش مارك" في مدينة جدة (غرب السعودية)، الأربعاء، حفلاً ضخمًا أطلق عليه اسم "كاسيت 90"، محققًا نجاحًا باهرًا، ومتصدرًا مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية.

وضم الحفل عددًا من نجوم جيل التسعينيات، ومن بينهم الفنان محمد الحلو، وحميد الشاعري، وفي عودة استثنائية بدأ الحفل الإعلامي ممدوح موسى.