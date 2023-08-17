مسرح "بنش مارك" يختتم فعاليات حفله الضخم "كاسيت 90"
شهد مسرح "بنش مارك" في مدينة جدة (غرب السعودية)، الأربعاء، حفلاً ضخمًا أطلق عليه اسم "كاسيت 90"، محققًا نجاحًا باهرًا، ومتصدرًا مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية.
وضم الحفل عددًا من نجوم جيل التسعينيات، ومن بينهم الفنان محمد الحلو، وحميد الشاعري، وفي عودة استثنائية بدأ الحفل الإعلامي ممدوح موسى.
وبيعت جميع تذاكر الحفل فور طرحها للجماهير الذين كانوا بالأغلب من مواليد جيل التسعينيات، ليعيد لهم الفنان حسام حسني ذكريات الطفولة بأغنيته الشهيرة: "كل البنات بتحبك"، ليلقى تفاعلاً كبيرًا من قبل الجمهور.
وأحيا الفنان محمد محيي الفقرة الثانية من الحفل مصحوبة بحماس كبير من قبل الجماهير، حيث شاركوه وصلة أغانيه التي قدمها بتفاعل وحب واشتياق للماضي الجميل، وأبرزها أغنية "أعاتبك على إيه "و "بحبك" و "اتخنقت".
وبدخول لافت أكملت الفنانة "سيمون" مشاركتها الأولى في الحفلة من خلال الفقرة الثالثة بأجمل أغانيها الطربية، وفي الفقرة الرابعة كان الفنان حميد الشاعري الذي شارك الجمهور بأغنية "حبيبي روح السمارة" و "نسم الصبا"، وغيرهما من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.
وأبرز ما قدمه الحفل تكريم الفنان محمد الحلو بعد أن قدم أشهر أغانيه "زيزنيا"، و "ليالي الحلمية".
ولاقى الفنان مصطفى قمر ترحيبًا كبيرًا من قبل الجمهور بالوصلة الغنائية السادسة بالحفل التي غنى فيها أشهر أغاني الطفولة للجماهير، "الليلة دوب"، "السود عيونه"، وختم وصلته بالغناء مع الفنان حميد الشاعري.
وفي ختام الحفل تألق الفنان إيهاب توفيق بوصلة غنائية بين جمال أغانيه القديمة والحديثة، كأغنية "سحراني"، و "ملهمش في الطيب"، و "تترجى بيا" التي صور عليها العديد من الجماهير مقاطع فيديو، وشاركوها على منصة "التيك توك".