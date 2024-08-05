وجهت الفنانة المصرية بشرى الشكر إلى طليقها ووالد أبنائها بعد زواجها مؤخرا، مشيرة إلى أنه لم يستجب إلى محاولات البعض لإحداث "وقيعة" بينهما.

ووصفت بشرى طليقها في تصريحات تلفزيونية بأنه "عاقل ورزين ومحترم جدا"، لافتة إلى أنه قمع أصحاب النوايا السيئة ممن حاولوا الصيد في المياه العكرة.

وأوضحت أن زوجها الجديد خالد يشبهها في أشياء كثيرة منها وجود مكون غربي في ثقافته بحكم مولده ونشأته في بريطانيا مثلها، كما أنه منضبط في عمله، ويفكر خارج الصندوق.

وكشفت الفنانة المصرية عن أن زوجها كان زميلها في المدرسة، وأن الفنان محمود حميدة هو من تولى تربيته حين اقترن بوالدته قبل سنوات بعيدة، وليس والده البيولوجي كما سبق أن أكدت تقارير صحفية.

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وأشارت إلى أن زوجها أصيب بصدمة من حجم الاهتمام الإعلامي بزواجهما، وتساءل إن كان هذا شيئا معتادا.

وكانت بشرى فاجأت جمهورها بإعلان اقتراب زواجها للمرة الثالثة، دون أن تدلي بأي تفاصيل حول ارتباطها العاطفي أو موعد الزفاف أو حتى هوية العريس، مبررة تكتمها برغبتها في عدم إفساد الارتباط بالإعلان المتعجل.

واندلعت شرارة الحب بين الثنائي منذ فترة، خلال تعاونهما في مشروع رقمنة الأعمال الفنية لحفظ الأرشيف الفني لمعظم الفنانين، إذ عاشا قصة حب ليست بالطويلة، إلى أن قررا الزواج، بحسب مصادر مقربة من بشرى.