تداولت مواقع محلية فيديو يوثّق اعتداء الفنان المصري محمد فؤاد على طبيب داخل مستشفى عين شمس التخصصي في القاهرة، فجر الثلاثاء.

وأظهر الفيديو تشابكًا بالأيدي بين محمد فؤاد ومرافقيه مع الأطباء والممرضين، وبعض رجال الأمن داخل المستشفى.

وكشف مدير أعمال الفنان المصري تفاصيل الواقعة في تصريحات لصحف محلية، قائلاً: "تعرض شقيقه لعارض صحي، وفي الساعة 4 ونصف فجرًا ذهبنا إلى مستشفى عين شمس التخصصي، ودخلنا إلى غرفة الطوارئ، وأخبرونا أنه أصيب بجلطة، وأنه بحاجة إلى تركيب دعامتين".

وتابع: "محمد فؤاد سأل الطبيب ماذا سيفعل، إلا أنه وجه إليه نظرة غير لائقة دون الرد عليه. فسأله محمد إن كان نائمًا؟ ليطالب الطبيب بإحضار رجال الأمن، وإخراج محمد فؤاد من المكان".

وأشار مدير أعمال فؤاد إلى أن الطبيب هو من اعتدى في البداية على الفنان محمد فؤاد، إذ سحب الهاتف المحمول من يده، وبدأت المشادة.

وأضاف: "خرجنا من المستشفى، وذهبنا إلى آخر، وأُجْرِيَت العملية لشقيق محمد فؤاد، وغدًا سنحرر محضرًا بالواقعة في النيابة".

"لن نتدخل"

من جانبه، علق الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين المصريين، على واقعة اعتداء الفنان محمد فؤاد على أحد الأطباء في مستشفى عين شمس التخصصي، في بيان أصدره، قائلاً إن النقابة لا تتدخل في أمور الفنان الشخصية، وإن مثل هذه الحوادث من اختصاص الجهات الأمنية.

وأضاف أن النقابة ليست على علم بتفاصيل الواقعة وأسبابها، مؤكدًا أنها لن تتدخل في الحادثة.