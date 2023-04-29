"غزل ملوكي".. أردنيون يتفاعلون مع تهنئة ولي العهد لخطيبته بعيد ميلادها

تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تهنئة ولي عهد بلادهم، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لخطيبته المهندسة السعودية رجوة آل سيف بمناسبة عيد ميلادها.

وقال الحسين في منشور كتبه عبر حسابه في إنستغرام: "غاليتي رجوة.. كل عام ونحن على خطى المودة والرحمة. كلّي شوقٌ لحياة ملؤها الرضا والمحبة معك".

وأرفق الأمير الحسين منشوره بصورة باللونين الأبيض والأسود، تظهر فيها خطيبته رجوة برفقة حصان.