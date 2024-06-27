صاعقة تقتل رجلًا أراد تحذير أطفال من عاصفة

لقي رجل خمسيني من ولاية نيوجيرسي الأمريكية مصرعه بطريقة مأساوية، بينما كان يحاول تحذير الأطفال من مصير مماثل.

ووقعت الحادثة يوم الأحد عندما واجهت نيوجيرسي عاصفة شديدة، فما كان من باتريك ديسبوتو سوى أن حاول التوجه لمجموعة من الأطفال لتحذيرهم من عاصفة رعدية خطيرة.

لكن وبعد أن توقف باتريك بسيارته أمام الشاطئ، عندما شاهد مجموعة الأطفال يلعبون عنده دون أن يعلموا بهبوب العاصفة، ترجل وتوجه ناحيتهم، إلا أنه أثناء سيره على الرمال ضربته صاعقة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وإثر الصاعقة، فقد ديسبوتو، البالغ 59 عاما، الوعي، في الوقت الذي لم يكن فيه منقذون على الشاطئ، فسارعت خطيبته التي كانت بالسيارة إلى طلب النجدة، إلا أنه بعد نقله للمستشفى تبين أنه فارق الحياة.

وبعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أكد وفاة باتريك ديسبوتو نتيجة الصاعقة، قال متحدث باسم الشرطة إن الشاطئ كان مغلقًا عند وقوع الحادث، بينما لم يشهد أي من الأطفال الصاعقة التي قتلت الرجل.