مصر.. طفلة تكشف جريمة قتل أشقائها الستة

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في قضية قتل الأطفال الستة ووالدهم بمحافظة المنيا عن تفاصيل جديدة، بعد قرار النيابة العامة إحالة المتهمة زوجة الأب للمحاكمة.

وتبين أن الأطفال الستة ووالدهم دخلوا المستشفى في يوم واحد، مصابين بارتفاع في درجات الحرارة واضطراب في الوعي، ما دفع الأطباء للاشتباه بإصابتهم بعدوى مشتركة.

وأفادت التحقيقات بأن أربعة أطفال توفوا نتيجة إصابتهم، وتم دفنهم دون وجود شبهة جنائية، تلاهم الطفل الخامس الذي دُفن أيضًا، لكن الطفلة الأخيرة المصابة داخل المستشفى كشفت عن الجريمة أثناء الكشف الطبي عليها.

وأكدت مصادر طبية أن معظم حالات التسمم تصاحبها انخفاض درجات الحرارة، فيما استثُنيت مادة "الكلوروفينابير" السامة المستخدمة في النباتات الزراعية، والتي يُرجح أنها تسببت في إصابة الطفلة ووالدها. وتظهر أعراض تناول هذه المادة خلال يومين إلى سبعة أيام، بينما تحدث الوفاة خلال 21 يومًا، وتعد نادرة الاستخدام في حالات القتل أو الانتحار.

وواصلت المصادر الطبية لـ"إرم نيوز"، أن وقت الوفاة ليس واحدًا بين جميع الحالات، وأنها تختلف من شخص لآخر حسب الكمية التي تناولها وعمره، وهذا ما تبين في وفاة الأطفال الستة ووالدهم على فترات متباعدة وليس في نفس الوقت، مشيرة إلى أن عمر الأب كان سببا في وفاته بعد أطفاله الستة.

وأوضحت المصادر الطبية سبب عدم إنقاذ الطفلة المصابة ووالدها قبل وفاتهما، مشيرة إلى أن جميع المصابين تم التعامل معهم في البداية على أنهم يعانون من عدوى، إذ لم تكن أعراضهم تتوافق مع التسمم.

وأضافت أن مادة "الكلوروفينابير" السامة، نادرة الاستخدام وغير شائعة، وتم اكتشاف إصابة الطفلة بها لاحقًا على يد طبيبة مختصة بالسموم، لكنها تلقت البلاغ متأخرًا فلم يكن بالإمكان تقديم العلاج في الوقت المناسب.

واستكملت المصادر أن مادة "الكلوروفينابير" السامة يزيد تأثيرها بتعرضها لدرجات الحرارة العالية، مرجحة في البداية إلى أنها تم طهيها قبل تناولها ما يشير إلى وجود جريمة وراء مقتلهم.

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية أن زوجة الأب كانت تحضر الخبز للأبناء يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وفقًا لما أكدته الأم.

وأضافت التحقيقات أن أحد الأطفال لاحظ تغيرًا في طعم الخبز، ما دفع الأم إلى الامتناع عن تناوله لاعتقادها الأولي بوجود سحر لتفريق الأطفال، دون أن تدرك أن زوجة الأب قد وضعت السم في الخبز للتخلص منهم، معربة عن تمنّيها الموت معهم، قائلة: "لو كنت أعرف أنها هتقتل أولادي كنت أكلت معهم".