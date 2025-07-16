أم كلثوم تهيمن على ليلة فنية في دمشق بصوت طلاب المعهد الموسيقي

هيمنت أعمال غنائية مصرية، على حفل فني لطلاب المعهد العالي للموسيقى في سوريا، عندما اختار سبعة من أصل تسعة طلاب من الجنسين، أغانيَ لأم كلثوم ومغنين آخرين بمكانتها الفنية.

ونظم المعهد العالي للموسيقى في دمشق، حفلًا غنائيًا مطلع الأسبوع الجاري، في وداع للعام الدراسي وطلابه الموزعين على أربع سنوات دراسية، ويعد الأبرز في تخصصه الفني بالبلاد.

وشارك في الأمسية الغنائية تسعة طلاب وطالبات، وبينهم ديانا سعيد التي غنَّت في الأمسية، "هذه ليلتي" لكوكب الشرق أم كلثوم.

كما غنَّت كل من راميتا أيشوع ورماح شلغين ونور الدين زيتون، لأم كلثوم في "الورد جميل"، و"أنا بانتظارك" و"حانة الأقدار" على التوالي.

واختار الطالب زيادة أمونة، أغنية "سوّاح" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، فيما اختارت زميلته مايا زين الدين، أغنية الفنان محمد عبد الوهاب، "يا جارة الوادي".

وغنت الطالبة سيلفانا دياب، والتي تدرس في السنة الثانية بالمعهد الموسيقي، أغنية "يا بدع الورد" للفنانة أسمهان.

وذهب اختبار طالب السنة الثالثة، قتيبة عليوي، إلى الفنان اللبناني الكبير وديع الصافي، في أغنية "على الله تعود".

وكانت الأغنية التاسعة في الأمسية، موشحًا غنائيًا عنوانه "يا غزالاً" الذي قدمه عدد كبير من الفنانين.

وأقيم الحفل في قاعة التدريبات الأوركسترالية في المعهد، وقد نفدت بطاقاته المجانية بالكامل رغم قصر توزيعها في مقر المعهد وسط دمشق.

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ويدرس الطلاب التسعة في صف الغناء الشرقي بالمعهد، لكن العرض الغنائي الذي قدموه عكس تأثرهم بأعمال غنائية خالدة من مصر.

وشهد الحفل حضورًا لأهالي الطلاب وأصدقائهم، إضافة إلى وزير الثقافة محمد ياسين صالح، وأساتذتهم، وبينهم المطربة السورية ليندا بيطار، أستاذة الغناء الشرقي في المعهد.

وتستهدف الأمسيات الغنائية التي ينظمها المعهد لطلابه، فرصة لتقديم مقتطفات مختارة أمام الجمهور، وصقل مهاراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم.