وفاة امرأة داست على "حمض الهيدروفلوريك" تُثير الذعر في الصين

توفيت امرأة صينية تبلغ من العمر 52 عاما في هانغتشو شرقي الصين بعد تعرضها لحمض الهيدروفلوريك المعروف باسم "الماء المذيب للعظام"؛ ما أثار مخاوف عامة بشأن إدارة النفايات الخطرة.

وبحسب موقع "ساوث تشاينا"وقع الحادث في 9 سبتمبر، عندما داست الضحية على حاوية مهملة تحتوي على الحمض أثناء سيرها على منحدر تل؛ ما تسبب في تورم سريع ونقلها إلى المستشفى، حيث تبين إصابتها بفشل عضوي متعدد واختلال حاد في توازن الكهارل. وبعد خمسة أيام، توفيت نتيجة فشل في القلب والرئتين.

وكتب ابن الضحية على وسائل التواصل الاجتماعي "تركتنا أمي بسرعة"، مشيرا إلى خطورة التعرض للحمض.

ويُعد حمض الهيدروفلوريك محلولا عديم اللون شديد التآكل قادرا على إذابة المعدن والزجاج، ويُستخدم في الصناعة وطب الأسنان لإزالة الصدأ ونقش الزجاج ومعالجة الأسطح.

ويحذر الأطباء من أن التعرض له يتطلب شطف الجلد الملوث فورا وطلب الرعاية الطبية؛ لأنه قادر على اختراق الجلد وتدمير الأنسجة والعظام.

ووقع الحادث على سفح تل خلف مجمع سكني مقرر هدمه، حيث أغلقت الشرطة الموقع وأزالت التلوث، كما أُزيلت زجاجتان أخريان من الحمض.

وأظهرت التحقيقات أن عامل نظافة سابقا يدعى "آي" ترك المادة الكيميائية، وقد يواجه عقوبة سجن تصل إلى سبع سنوات بتهمة إطلاق مواد خطرة بإهمال.

والجدير بالذكر، أن حمض الهيدروفلوريك الصناعي بتركيز يزيد على 30٪ يخضع لرقابة صارمة في الصين، إلا أن نسخا مخففة منه تُباع على بعض منصات التجارة الإلكترونية؛ ما يزيد المخاطر على المستخدمين عند التعامل معه دون احتياطات مناسبة.