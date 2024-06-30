جزر الكاريبي تستعدّ للإعصار بيريل "الخطير" (فيديو)
اشتدّ الإعصار بيريل؛ وهو الأول في منطقة الأطلسي هذا الموسم، ليصبح عاصفة "بالغة الخطورة" من الفئة الثالثة، مهددًا جنوب شرق الكاريبي برياح تزيد سرعتها على 180 كيلومترًا بالساعة، وفق خبراء الأرصاد الجوية الأمريكية.
وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار بيريل، الذي يتحرّك حاليًا في المحيط الأطلسي على بعد نحو 675 كيلومترًا شرق جزيرة باربادوس، "يواصل الاشتداد سريعًا صباح الأحد".
وأضاف: "هذه العاصفة هي الآن إعصار بالغ الخطورة من الفئة الثالثة"، متوقعًا أن تتحرك عين العاصفة في وقت مبكر الاثنين باتجاه جزر ويندوارد التي تضمّ جزر مارتينيك وسانت لوسيا وغرينادا.
وأشار إلى أن الإعصار "يواصل الاشتداد سريعًا"، لافتًا إلى أنه قد يشتدّ أكثر ليصبح "إعصارًا بالغ الخطورة من الفئة الرابعة" عند بلوغه تلك الجزر في الكاريبي.
في غضون ذلك، شوهدت سيارات في طوابير انتظار أمام محطات وقود في بريدج تاون عاصمة باربادوس، في حين ضاقت متاجر المواد الغذائية بالزبائن لشراء الأطعمة والمياه ولوازم أخرى. وبدأت منازل كثيرة بتحصين واجهاتها.
وأطلقت السلطات في باربادوس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وغرينادا وتوباغو، تحذيرات من أعاصير، بينما كانت التحذيرات من العواصف الاستوائية سارية في مارتينيك ودومينيكا، بحسب أحدث تحذير صادر عن المركز الوطني الأميركي للأعاصير.