جزر الكاريبي تستعدّ للإعصار بيريل "الخطير" (فيديو)

اشتدّ الإعصار بيريل؛ وهو الأول في منطقة الأطلسي هذا الموسم، ليصبح عاصفة "بالغة الخطورة" من الفئة الثالثة، مهددًا جنوب شرق الكاريبي برياح تزيد سرعتها على 180 كيلومترًا بالساعة، وفق خبراء الأرصاد الجوية الأمريكية.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار بيريل، الذي يتحرّك حاليًا في المحيط الأطلسي على بعد نحو 675 كيلومترًا شرق جزيرة باربادوس، "يواصل الاشتداد سريعًا صباح الأحد".