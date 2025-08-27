إسرائيل تنفذ تفجيرا جديدا في جنوبي لبنان
"الكلاب السبعة".. مطاردة خطيرة تجمع كريم عبد العزيز وأحمد عز

جانب من تصوير فيلم الكلاب السبعةالمصدر: فيسبوك
مصطفى القياس
مصطفى القياس
27 أغسطس 2025، 3:28 ص

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، إثارة حماسة الجمهور العربي للفيلم السينمائي المُنتظر "الكلاب السبعة".

ويجمع الفيلم النجمين المصريين كريم عبد العزيز، وأحمد عز، في تجربة تُعد الأضخم إنتاجيًا في تاريخ السينما العربية.

 وعمد المستشار آل الشيخ إلى مشاركة الجمهور عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، لقطات تشويقية حصرية من العمل، في خطوة تعكس حرصه على الترويج للفيلم قبل صدوره.

وفي مقطع مرئي قصير نشره عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه على "فيسبوك"، ظهر النجمان عبد العزيز وأحمد عز داخل سيارة مسرعة، في أحد مشاهد المطاردات المليئة بالإثارة والتشويق.

أحمد عز وكريم عبدالعزيز في مشهد من فيلم الكلاب السبعة

وأثناء المشهد، الذي علق عليه آل الشيخ بجملة: "أستوديو الحصن BIG TIME عالم آخر"، بدت على ملامح النجمين علامات الإرهاق، في مشهد يُظهر صعوبة التصوير وخطورة الموقف، بينما تهتز السيارة بعنف، وكأنهما على وشك القفز منها، ما يُهدد حياتهما وسط مشهد أكشن مكتمل الأركان. 

ويُتوقع أن يُعرض فيلم "الكلاب السبعة"، في نهاية عام 2025، أو خلال موسم صيف 2026، في دور العرض العربية والعالمية، إلا أنه لم يصدر بعد إعلان رسمي يُحدد الموعد النهائي لطرحه، وفقًا لتقارير إعلامية.

أحمد عز وكريم عبدالعزيز في مشهد من فيلم الكلاب السبعة

ويُشار إلى أن ميزانية الفيلم بلغت 40 مليون دولار، ما يجعله الإنتاج الأضخم في تاريخ السينما العربية، وسط تطلعات لأن يُشكل علامة فارقة في أفلام الحركة، ويُحدث نقلة نوعية في الصناعة السينمائية على المستوى الإقليمي.

