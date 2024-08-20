لم يعد حساب الإعلامي الأمريكي المصري الأصل باسم يوسف، متاحًا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، بعد نشره رسالة تتضمن دعمًا لفلسطين وانتقادًا لإسرائيل.

حساب يوسف، الذي يتابعه 11.7 مليون شخص، أصبح غير متاح للوصول بعد أن كتب منشورًا قبل ساعات داعمًا لفلسطين.

وفق وكالة "الأناضول"، أكد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أن حساب يوسف قد تم تعليقه بسبب منشوره المعني.

ولم يصدر أي توضيح من يوسف أو منصة "إكس" حول سبب تعذر الوصول إلى الحساب حتى الساعة 07:30 (ت.غ).

وتصدر "يوسف" المشهد برسائله الداعمة لفلسطين وانتقاده لهجمات إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عبر البرامج التي كان يشارك فيها.

وزادت شهرة الإعلامي المصري (مواليد 1974) المعروف بأدائه الساخر، بشكل واسع في الأوساط الدولية، بعد انتقاده بشكل كوميدي الحرب الإسرائيلية على غزة، خلال مشاركته في برنامج للصحفي البريطاني بيرس مورغان، أواخر العام الماضي.

ولاقت انتقادات يوسف لإسرائيل تأثيرًا وتفاعلًا كبيرين، خاصة وأن زوجته (مصرية فلسطينية) كانت في قطاع غزة، وقتئذٍ.

وأضاف يوسف، الذي أصبح أحد الأسماء الأكثر تداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي عند الحديث عن الحرب في غزة: "شوهدت مقاطع الفيديو الخاصة بي كثيرًا، لكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعملون بجد أكثر مني في هذا المجال".

وتابع: "ما قلته كان له صدى لدى الجمهور. لا أعرف لماذا أو كيف؟ لكني سعيد لأنني قلت ما يجب أن أقوله. أنا سعيد جدًا بردود الفعل والإطراء. لقد عبرت وقتها عن رأيي فقط".