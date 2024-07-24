يتنافس 21 فيلمًا على جائزة "الأسد الذهبي" لأفضل فيلم في الدورة الحادية والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، والتي تبدأ فعالياتها من 28 أغسطس وتستمر حتى 7 سبتمبر.

ووفقًا لتصريحات المدير الفني للمهرجان "ألبرتو باربيرا"، فإن الجزء الثاني من فيلم الجوكر للمخرج تود فيليبس الذي يلعب بطولته خواكين فينيكس، إلى جانب نجمة البوب ليدي غاغا يعد من أبرز الأفلام المشاركة، وينافسه في الحضور والسمعة الطيبة فيلم "ماريا" والذي تجسد فيه أنجلينا جولي شخصية المغنية الأوبرالية ماريا كالاس في الفترة الأخيرة من حياتها في باريس.

المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار يحضر بقوة عبر فيلمه "الغرفة بجانب الباب" وهو أول فيلم له باللغة الإنجليزية، ويلعب أدوار البطولة فيه كل من: تيلدا سوينتون، وجون تورتورو، وجوليان مور. وهناك أيضًا الفيلم التشويقي الإباحي "الطفلة" لمخرجته "هالينا راين" وبطولة الأسترالية "نيكول كيدمان" ويتحدث عن امرأة تدخل في علاقة خطرة بسبب عدم رضاها عن روابطها الزوجية.

وينافس أيضًا على الجائزة 3 أفلام فرنسية، هي: "أطفالهم بعد الزواج" المقتبس عن رواية بالاسم نفسه للكاتب نيكولا ماتيو، ويخرجه التوأم "لودوفيك وزوران بوخرمة"، وفيلم "استمتع بالنار" من إخراج الشقيقتين "دلفين ومورييل كولان"، وبطولة فنسان ليندون وبانجامان فوازان، و"ثلاثة أصدقاء" للمخرج الفرنسي الشهير إيمانويل موريه.

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أما فيلم "الطَلَب" للمخرج الأسترالي جاستن كورزيل فينخرط في التشويق والإثارة، إذ ينغمس في أوساط العنصريين البيض في ثمانينيات القرن العشرين، ويلعب بطولته الممثل البريطاني "جود لو" بشخصية عميل في مكتب التحقيقات الفدرالي.

كما تتنافس على الجائزة 5 أفلام إيطالية من بينها: "إيدو" للمخرجين فابيو غراسادوني، وأنطونيو بياتزا، وهو مستوحى من قصة "ماتيو ميسينا دينارو" زعيم مافيا، "كوزا نوسترا" في صقلية، الذي قبض عليه في يناير الماضي بعدما بقي فارًا لثلاثة عقود، وتوفي في السجن بعد أشهر قليلة من سجنه، و"كوير" لمخرجه "لوكا غوادانيينون" وهو مقتبس من رواية للكاتب وليام بوروز، ومن بطولة دانيال كريغ.

ومن المنافسين أيضًا البرازيلي "والتر ساليس" من خلال فيلم "ما زلت هنا" المقتبس عن قصة حقيقية لامرأة تبحث عن زوجها بعدما اختطفته السلطات العسكرية البرازيلية في حقبة الديكتاتورية.

ومن خارج المسابقة سيُفتتح مهرجان البندقية العريق بفيلم الرعب "بيتلجوس بيتلجوس" لمخرجه "تيم بورتون" وهو بمثابة جزء ثانٍ أو تتمة للنسخة الأخرى التي عُرضت العام 1988، وبعيدًا عن المسابقة أيضًا سيُعرض فيلم "النهاية" لكلود لولوش، وثمة فيلم "الذئاب" من إخراج "جون واتس" الذي يضم في قائمة بطولته كلاً من جورج كلوني، وبراد بيت.

وأشار المدير الفني للمهرجان "ألبرتو باربيرا" إلى توقعه بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم في مقدمتهم: أنجلينا جولي، وليدي غاغا، وبراد بيت، وجورج كلوني، ونيكول كيدمان.