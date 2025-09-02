مزارع هندي يلقى حتفه بعد انهيار جدار عليه (فيديو)

توفي مزارع يبلغ من العمر 60 عامًا إثر انهيار جدار على دراجته في قرية جواهركي بمقاطعة مانسا الهندية صباح الأحد، أثناء توجهه إلى حقله.

ووفقًا للتقارير، كان جاجيفان سينغ، المعيل الوحيد لعائلة مكونة من أربعة أطفال، يمر بجوار فرن طوب على الطريق الرئيسي عندما انهار الجدار، ما أدى إلى دفنه تحت أطنان من الأنقاض.

وقد وثّقت كاميرات المراقبة الحادث المروع، مظهرة اللحظات الأخيرة للمزارع قبل الانهيار المفاجئ للجدار.

ويأتي الحادث في ظل هطول أمطار موسمية غزيرة على الهند، كشفت عن هشاشة العديد من المباني في المنطقة، حيث انهارت الأبنية الضعيفة تحت وطأة الظروف الجوية.

وهرع السكان المحليون إلى مكان الحادث وبذلوا جهودًا لإزالة الأنقاض، إلا أن الضحية فارق الحياة عند وصوله إلى المستشفى المدني المحلي. وكان مالك فرن الطوب قد تلقى تحذيرات مسبقة بشأن حالة الجدار المتدهورة.

وقال جاسبريت سينغ، مسؤول مركز شرطة المدينة، إن تحقيقًا فُتح لفحص جميع جوانب الحادث، بما في ذلك تسجيلات كاميرات المراقبة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات إضافية بعد استجواب عائلة الضحية.