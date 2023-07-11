أحمد رافع يرد على "المقطع المخل" وإهانة اللبنانيين والعراقيين

نفى الفنان السوري أحمد رافع تورّطه في فيديو مخل بالآداب مع فتاة، منسوب إليه، انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أخيرًا.

وأكد رافع في حديث مع صحيفة "الوطن السورية، أن "الفيديو مفبرك وتم التلاعب به وتحريك الكثير من الصور ليظهر كمقطع، متسائلًا "أين الفتاة المزعومة في الفيديو".

وأوضح رافع أن الفيديو تم تسريبه لوسائل الإعلام بعد محاولة شخص ابتزازه ماليًّا للحصول على 10 آلاف دولار، وعندما رفض الاستجابة لمحاولة الابتزاز قام الرجل بنشر الفيديو.

وظهر أحمد رافع في الفيديو المزعوم، وهو يوجه كلامًا إباحيًّا لفتاة، كما يُسمع كذلك توجيهه إساءات للفنان أيمن رضا وللبنانيين وعراقيين كذلك.

وعن إساءته لمواطنه وزميله رضا، قال أحمد رافع إن "فيديو الإساءة لأيمن رضا صحيح، لكنه قديم"، وبرَّر إساءَته تلك بأنها جاءت _آنذاك_ ردًّا على إساءة الفنان أيمن رضا إليه في إحدى المقابلات.

وشدَّد رافع على أنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق مسرب الفيديو، مؤكدًا حسن علاقته بالشعبين اللبناني والعراقي وداعيًا إلى عدم الالتفات إلى مروجي الفتنة.