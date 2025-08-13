"أسياد البلد".. بدرية طلبة تثير جدلا وتعتذر

أحالت نقابة المهن التمثيلية في مصر الممثلة بدرية طلبة إلى التحقيق، إثر ظهورها في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك" أثار جدلًا واسعًا، قبل اعتذارها.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، جاء استدعاء النقابة لبدرية طلبة على خلفية تصريحاتها التي عدها البعض مسيئة للجمهور، إذ دافعت عن الفنانين ضد انتقادات وُجهت إليهم، قائلة إنهم "أسياد البلد"، وهو ما اعتُبر تجاوزًا غير مقبول من فنانة تنتمي إلى نقابة مهنية تمثل قطاعًا عامًا.

وهذا التصريح فتح بابًا واسعًا للنقاش، وأجج حالة من الغضب لدى جمهور رأى في كلماتها نوعًا من "التكبر والانفصال عن واقع الناس، خاصة في ظل تكرار مشاهد تفاخر بعض الفنانين بالمال والممتلكات على مواقع التواصل".

وفي بث لاحق، واصلت بدرية هجومها، مشيرة إلى أنها تتعرض لمضايقات من أشخاص يطلبون التصوير معها في الأماكن العامة، واتهمت منتقدي الفنانين بالحسد، مشددة على أن الفنانين يحققون أرباحًا كبيرة من المنصات الرقمية مثل "تيك توك"، شأنهم شأن غيرهم من صُنّاع المحتوى.

وأكدت مصادر إعلامية مُطلعة على ضرورة إعادة نظر الفنانين فيما يقولون، داعين إلى أهمية تحديد الخطاب الإعلامي لبعض الفنانين، وما يمثله من أثر على العلاقة بين الفنان والجمهور، سواء بالإيجاب أو السلب.

ولاحقا، قدمت الممثلة بدرية طلبة اعتذارًا رسميًا للجمهور عبر صفحتها على "فيسبوك"، معترفةً بخطأ تصريحاتها ومقرّة بعدم لياقتها.

وأكدت التزامها الكامل بقرارات نقابة المهن التمثيلية، مشددة على أنها تحت أمر النقابة وستلتزم بأي توجيهات تصدر عنها، حرصًا منها على تهدئة الأوضاع واحترامًا للجمهور والنقابة على حد سواء.