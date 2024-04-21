مصر.. اجتماع نقابي مرتقب لوضع ضوابط "تغطية" جنازات الفنانين
كشف نقيب صحفيي مصر خالد البلشي، اليوم الأحد، عن اجتماع بين ممثلي نقابتي الممثلين والصحفيين، يوم الأربعاء المُقبل، لبحث أزمة تغطية جنازات الفنانين، ووضع ضوابط وآليات لتغطيتها مع مراعاة شعور أسرة المتوفَّى وأصدقائه.
وقال في بيان إنه "نظرًا للأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التي تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع، وحاسم لحلها، ومنع تكرارها".
وأشار "البلشي" إلى أن النقابة تواصلت مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وذلك لعقد اجتماع عاجل، يوم الأربعاء المقبل، في مقر نقابة الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلسي النقابتين، والمكتب التنفيذي لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية.
وأكد على احترام النقابة لمشاعر أسر وأصدقاء المتوفِّين من كل الفئات، مبينًا أن "النقابة (تعتبر) تغطية الجنازات والعزاءات عملاً صحفيًا يوثق حدث يهم الجمهور، ويؤرشف لحظات قد تكون لها أهميتها مستقبلاً".
ودعت نقابة الصحفيين، أعضاءها إلى التوقف عن تغطية الجنازات وبيوت العزاء، لحين وضع ضوابط ممارسة التغطية والمتابعة لأي حدث من هذا النوع، لحماية حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وحفظ كرامة وهيبة الصحفيين.
وتأتي الدعوة لعقد اجتماع، بعد تعدي الفنان أحمد السعدني لفظيًا على عدد من الصحفيين أثناء جنازة والده الفنان صلاح السعدني، بسبب تجمهرهم لتصوير جثمانه.