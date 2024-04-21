مصر.. اجتماع نقابي مرتقب لوضع ضوابط "تغطية" جنازات الفنانين

كشف نقيب صحفيي مصر خالد البلشي، اليوم الأحد، عن اجتماع بين ممثلي نقابتي الممثلين والصحفيين، يوم الأربعاء المُقبل، لبحث أزمة تغطية جنازات الفنانين، ووضع ضوابط وآليات لتغطيتها مع مراعاة شعور أسرة المتوفَّى وأصدقائه.

وقال في بيان إنه "نظرًا للأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التي تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع، وحاسم لحلها، ومنع تكرارها".