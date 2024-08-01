لقي خمسة أطفال مصرعهم، وأصيب 20 آخرون بجروح في تصادم بين قطار وحافلة مدرسية في جنوب أفريقيا، حسبما أفادت وزارة النقل، ووقع الحادث قرب قرية مافوبي، شمال شرق جوهانسبرغ.

وأعلنت الحكومة أن التصادم، الذي وقع عند معبر للسكك الحديدية، أسفر عن وفاة خمسة أطفال وإصابة 20 آخرين.

وأعرب نائب وزير النقل مخوليكو هلينغوا عن حزنه، مؤكدًا أن سلامة الأطفال هي الأولوية القصوى.

تجري السلطات تحقيقًا لتحديد سبب الحادث، ولم يتوفر في الوقت الحالي تفاصيل إضافية من الشرطة أو خدمات الطوارئ، ولم يتعرّض سائق القطار أو مساعدوه لأيّ إصابات.

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ودعت وزيرة النقل باربرا كريسي مساء الأربعاء وكالات إنفاذ القانون إلى "تكثيف حملتها للسلامة على الطرق التي تنطوي على نقل الطلاب، إذ يعدّ هذا ثاني أكبر حادث يتضمن مركبة نقل طلاب هذا الشهر".

وفي وقت سابق من يوليو، قُتل 12 طفلًا عندما انقلبت حافلة مدرسية صغيرة، واشتعلت فيها النيران بعد أن صدمتها سيارة أخرى بالقرب من جوهانسبرغ.

وقال الرئيس سيريل رامابوزا في ذلك الوقت، معربًا عن تعازيه "إن هذه المأساة التي للأسف ليست الأولى من نوعها التي نواجهها، تتطلب منا أن نمارس التزامنا بحماية أطفالنا بأقصى قدر من العناية".

وتتمتع جنوب أفريقيا بإحدى أكثر شبكات الطرق تطورًا في القارة الأفريقية، ولكنها رغم ذلك تملك أحد أسوأ سجلات السلامة على الطرق، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى القيادة المتهورة والمركبات غير الصالحة.