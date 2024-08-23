أشعلت المملة المصرية نادية الجندي جدلاً واسعاً، عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة؛ بعد نشر حساباتها أحدث صور لها، والتي تميزت فيها بالجرأة والنضارة والرشاقة معاً.

وانقسمت تعليقات المتابعين، بعد انتشار الصور، بين الإعجاب والتشكيك، حيث ظهرت نادية الجندي بإطلالة صيفية ارتدت فيها ملابس قصيرة لا تناسب عمرها الذي قارب على الثمانين عاماً.

وشكك كثير من المعلقين في الصور وأكد أنه تم التلاعب بها إما بواسطة برامج المونتاج أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتظهر الممثلة المخضرمة بتلك الإطلالة الشبابية غير المألوفة في مثل هذا السن.