بلجيكا توقف رجلًا قتل والدته ووضع أجزاء منها داخل ثلاجة

اعترف رجل في منتصف الثلاثينات في بلجيكا بقتل والدته ووضع أجزاء من جسدها داخل ثلاجة عثر عليها في قناة شرق البلاد، وفق ما أعلنته النيابة العامة، أمس الجمعة.

وعُثر على الثلاجة بمحتوياتها المروّعة، ذراعان وساقان، الثلاثاء، في قناة قرب مدينة لييج، ثم اكتشف المحققون بقية جسد المرأة في حاوية قمامة أُلقيت في نهر قريب.

وساعد وشم على صدر المرأة بتحديد أن الجثة تعود إلى امرأة في السبعينات من العمر، وفق ما أوضحته ناطقة باسم النيابة العامة في لييج.

وأوقف ابنها المولود، العام 1988، قبل فجر الخميس، في فندق قريب من مطار بروكسل، وتبيَّن أنه كان يستعد على ما يبدو للسفر إلى كوريا الجنوبية.

ولاحقًا، اعترف الرجل خلال التحقيقات بفعلته، وأمر قاضي التحقيق بتوجيه الاتهام إليه واحتجازه.

وتشير التحقيقات إلى أنّ الأم وابنها كانا يتشاجران باستمرار بعد عودته للعيش معها عقب جائحة كوفيد.

واعترف المشتبه به لأحد الأشخاص في محيطه بارتكابه جريمة قتل، وتشارك الأخير هذه المعلومات مع شخص آخر كان من أخطر الشرطة بها.