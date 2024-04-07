فنان كويتي يدعي إصابته بـ"الثعلبة" بسبب دوره في "يس عبدالملك"

قال الفنان الكويتي الشاب، منصور البلوشي، إن شخصية "خليل"، التي أداها في مسلسل "يس عبدالملك" الذي يُعرض في الموسم الرمضاني الحالي، تسببت له بمرض "الثعلبة" الجلدي.

وظهر البلوشي في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "سراي" على قناة "إيه تي في" أو "atv" الكويتية المحلية، وقد بدت الثعلبة واضحة بالفعل في ذقنه التي بدا جزء منها من دون شعر.