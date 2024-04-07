فنان كويتي يدعي إصابته بـ"الثعلبة" بسبب دوره في "يس عبدالملك"
قال الفنان الكويتي الشاب، منصور البلوشي، إن شخصية "خليل"، التي أداها في مسلسل "يس عبدالملك" الذي يُعرض في الموسم الرمضاني الحالي، تسببت له بمرض "الثعلبة" الجلدي.
وظهر البلوشي في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "سراي" على قناة "إيه تي في" أو "atv" الكويتية المحلية، وقد بدت الثعلبة واضحة بالفعل في ذقنه التي بدا جزء منها من دون شعر.
وقال البلوشي في اللقاء، إن شخصية "خليل" في المسلسل، تجمع أربع شخصيات في شخصية واحدة، فهو طالب جامعة ومختل عقلياً، مضيفاً أن الدور كان صعب جداً بالنسبة له، وأن "يس عبدالملك" أكثر مسلسل عاش فيه بشخصية الدور الذي لعبه.
ويتناول مسلسل "يس عبد الملك" حكاية عائلية تعاني من تداعيات العنف الأسري الذي يؤثر على حياتها وعلاقاتها ضمن سياق اجتماعي.
وتتباين ردود الفعل على المسلسل حتى الآن، حيث تزدحم الشاشات والمنصات بكثير من الأعمال الفنية.
والمسلسل من تأليف محمد خالد النشمي، وإخراج منال عبدال، ويشارك في تمثيله عدد من نجوم الخليج، أبرزهم: ياسة، سعد الفرج، عبد الرحمن العقل، فتات سلطان، حسين المهدي، أحمد النجار، سعد الفرج، ليالي دهراب، روان العلي، بالإضافة إلى منصور البلوشي.