قرار قضائي بشأن البلوغر المصري شاكر "دونجوان تيك توك"‎

شهدت التحقيقات مع البلوغر المصري محمد شاكر حمزة، صاحب الحساب الشهير "شاكر محظور" والملقب بـ "دونجوان تيك توك" تطورات جديدة، حيث قررت محكمة الجنح المختصة تجديد حبسه 15 يوما على ذمة القضية.

وكانت جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل صانع المحتوى المعروف في القضية المتعلقة بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري، مع استمرار حبسه على ذمة قضية أخرى تتعلق بتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال "تيك توك".

وطلبت سلطات التحقيق من مصلحة الضرائب ملفًّا ضريبيًّا شاملًا يوضح مصادر دخل المتهم وإقراراته عن الأرباح المتحصلة من الإعلانات والمشاهدات الإلكترونية.

وكانت حالة من الجدل عمت منصات التواصل في الساعات الأخيرة بسبب ظهوره في بث حي، رغم أنه محبوس على ذمة التحقيقات في عدة قضايا مختلفة أبرزها التورط في غسيل أموال.

وزعم نشطاء أن "شاكر" تم الإفراج عنه وحصل على إخلاء سبيل بكفالة مع استمرار التحقيق معه في القضية، وهو ما نفاه مصدر أمني بشكل قاطع، مؤكدًا أن شاكر متواجد حاليا داخل سجن "النهضة" على طريق "مصر – الإسماعيلية الصحراوي".

ولد محمد شاكر حمزة عام 1995 بمدينة "المنصورة" بمحافظة الدقهلية، والتحق في البداية بكلية الهندسة، إلا أنه لم يكمل دراسته بها، ثم انتقل إلى كلية الشرطة وتخرج فيها عام 2017 بتفوق، ليعين لاحقًا في رتبة "نقيب" بمحافظة أسوان.

ورغم استقراره المهني، قرر ترك العمل الأمني لأسباب عائلية خاصة، ليبدأ بعدها فصلًا جديدًا من حياته بعيدًا عن الزي الرسمي.

أخبار ذات علاقة بسبب فيديوهات منافية للآداب.. القبض على البلوغر المصرية أصالة

ودخل شاكر إلى عالم "السوشال ميديا" عبر منصة "Clubhouse"، حيث حقق تفاعلًا كبيرًا وشهرة بين المستخدمين، ما جعله يخوض تجربة جديدة عبر منصة "تيك توك" في بدايات العام الماضي.

ووصلت شهرة شاكر إلى العالمية، حيث وُضعت صوره في مطار إنجلترا وعدد من الميادين الكبرى في لندن، ليصبح أول مؤثر مصري يحقق هذا الظهور الدولي من خلال محتوى" تيك توك".

ويبلغ عدد متابعي شاكر الملقب بـ "دونجوان تيك توك"، نظرا لوسامته وقوامه الرياضي، نحو 4.7 مليون على "تيك توك"، وقرابة 900 ألف على "إنستغرام".