القصر يرد على أنباء علاج كيت ميدلتون في أمريكا
أصدر قصر كنسينغتون في لندن بيانًا ينفي شائعات متداولة حول علاج الأميرة كيت من السرطان في الولايات المتحدة.
وأكد المتحدث باسم القصر أن المعلومات المتداولة "غير صحيحة"، وأن الأميرة كيت تتلقى العلاج في المملكة المتحدة.
وتأتي هذه التصريحات بعد انتشار شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بأن أميرة ويلز كانت تتلقى العلاج في المركز الشهير "إم دي أندرسون" للسرطان في هيوستن، تكساس.
ونفى القصر هذا الادعاء بشكل قاطع، مشيرًا إلى أن الأميرة كيت لم تظهر علنًا منذ ديسمبر الماضي بسبب تركيزها الكامل على صحتها وعلاجها.
وكان آخر ظهور علني للأميرة كيت في الـ25 من ديسمبر، حيث شاركت في قداس عيد الميلاد الصباحي مع أفراد العائلة المالكة في ساندرينجهام. ومنذ ذلك الحين، لم تشارك في أي فعاليات عامة أخرى.
وأكد مصدر مقرب من العائلة المالكة لمجلة "هاربرز بازار" أن الشائعات حول عدم عودة الأميرة كيت إلى واجباتها الملكية على الإطلاق "غير صحيحة"، مشددًا على أن الأولوية الحالية للأميرة كيت هي صحتها.