القصر يرد على أنباء علاج كيت ميدلتون في أمريكا

أصدر قصر كنسينغتون في لندن بيانًا ينفي شائعات متداولة حول علاج الأميرة كيت من السرطان في الولايات المتحدة.

وأكد المتحدث باسم القصر أن المعلومات المتداولة "غير صحيحة"، وأن الأميرة كيت تتلقى العلاج في المملكة المتحدة.

وتأتي هذه التصريحات بعد انتشار شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بأن أميرة ويلز كانت تتلقى العلاج في المركز الشهير "إم دي أندرسون" للسرطان في هيوستن، تكساس.