بلحظة طريفة.. "شهريار" يجمع حسين فهمي وياسر جلال (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا جمع بين الفنان المصري القدير حسين فهمي والنجم ياسر جلال، تحدثا خلاله عن شخصية "شهريار" الشهيرة التي قدّماها في أعمال درامية مختلفة، وارتبطت بذاكرة المشاهدين خلال مواسم رمضان.

ونشر ياسر جلال الفيديو عبر "إنستغرام"، وظهر فيه وهو يمازح حسين فهمي قائلًا: "ده شهريار الحقيقي، أنا المزيف"، في إشارة إلى أن فهمي جسّد الشخصية في مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 1984، بينما أعاد جلال تقديمها في مسلسل "جودر"، بجزأيه اللذين عُرضا في رمضان 2024 و2025.

وخلال الحديث، سأل ياسر جلال الفنان حسين فهمي إن كان قد شاهد النسخة الجديدة من العمل، ليُجيب فهمي: "طبعًا شفتها.. وكانت جيدة جدًا .. يمكن أنتم قدمتوها أحسن مننا".

وأثنى جلال على فهمي قائلاً: "أنت بس تتفرج على حسين فهمي في شهريار.. تتمزج وتتكيف"، وتابع: "طول عمرك بتحبني، وأنا بموت فيك، أنت أستاذي وأخويا الكبير".

من جانبه، أشاد حسين فهمي بأداء جلال قائلاً: "شغلك كله ممتاز، ليس فقط في شهريار"، ليختتم جلال الحديث بطلب قائلاً: "هشتغل مع حضرتك إمتى؟"، ليرد فهمي مبتسمًا: "يا ريت.. ده شرف ليا".

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يُذكر أن حسين فهمي قدّم شخصية شهريار في واحد من أبرز أعماله الدرامية، مسلسل "ألف ليلة وليلة" إلى جانب نجلاء فتحي، وتوفيق الدقن، وعبد المنعم إبراهيم، ومحسن سرحان، من تأليف أحمد بهجت، وإخراج عبد العزيز السكري.

أما ياسر جلال، فقد أعاد إحياء الشخصية في مسلسل "جودر" بجزأيه الأول والثاني، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، خاصة في موسم رمضان 2025، وشاركه البطولة نخبة من النجوم، منهم ياسمين رئيس، نور اللبنانية، تارا عماد، وليد فواز، وفاء عامر، رشوان توفيق، وأحمد فتحي، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.