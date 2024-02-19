ممنوع من الزيارات.. تطورات حالة عبد الله الرويشد الصحية
كشف مقربون من الفنان عبد الله الرويشد، الإثنين، تفاصيل وتطورات الحالة الصحية للنجم الكويتي والخليجي، الذي دخل المستشفى بسبب وعكة صحية ألمت به، يوم أمس الأحد.
وقال ملك أحمد، وكيل أعمال الرويشد، عبر منصة "إكس"، إن الأطباء منعوا الزيارة عن الفنان حالياً، لحاجته التامة إلى الراحة.
وتابع مطمئناً جمهور الرويشد الكبير في العالم العربي: "إن شاء الله أموره طيبة وكل شيء مستقر".
كما أكد مشاري بويابس، صديق للفنان الرويشد، منع الزيارة عنه، بعد أن نفى سابقاً تعرضه لجلطة دماغية.
ويرقد الرويشد، البالغ من العمر 62 عامًا، منذُ يوم أمس الأحد، في مستشفى جابر بالكويت.
وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم الاثنين، تأجيل حفل ليلة وداعية للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر، الذي كان من المقرر إقامته في الـ23 من شباط/فبراير الجاري؛ نظرًا للأزمة الصحية التي تعرض لها المطرب عبدالله الرويشد.
وأحيا الرويشد، يوم الجمعة الماضي، ختام حفلات مهرجان "فبراير الكويت 2024"، على خشبة المسرح، وقدم عدداً من أشهر أغانيه، وبدا سفير الأغنية الخليجية بصحة جيدة خلال الحفل، الذي استمر حتى ساعة متأخرة من ليل الجمعة.