ممنوع من الزيارات.. تطورات حالة عبد الله الرويشد الصحية

كشف مقربون من الفنان عبد الله الرويشد، الإثنين، تفاصيل وتطورات الحالة الصحية للنجم الكويتي والخليجي، الذي دخل المستشفى بسبب وعكة صحية ألمت به، يوم أمس الأحد.

وقال ملك أحمد، وكيل أعمال الرويشد، عبر منصة "إكس"، إن الأطباء منعوا الزيارة عن الفنان حالياً، لحاجته التامة إلى الراحة.

وتابع مطمئناً جمهور الرويشد الكبير في العالم العربي: "إن شاء الله أموره طيبة وكل شيء مستقر".

كما أكد مشاري بويابس، صديق للفنان الرويشد، منع الزيارة عنه، بعد أن نفى سابقاً تعرضه لجلطة دماغية.

ويرقد الرويشد، البالغ من العمر 62 عامًا، منذُ يوم أمس الأحد، في مستشفى جابر بالكويت.