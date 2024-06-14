الطلاق والعنوسة.. أرقام مخيفة على هامش الحرب في سوريا

ورغم عدم وجود أرقام رسمية للمكتب المركزي للإحصاء، تتعلق بعامي 2023 و2024، إلا أن تفاقم الأسباب التي أدت إلى زيادة الطلاق في العامين اللذين سبقاهما، يرجح ارتفاع النسبة بشكل أكبر.

الطلاق "لعلّة الغياب"

وسبق لجريدة "الوطن" السورية، أن نشرت عام 2018، احصائيات قضائية رسمية، حصلت عليها بشكل خاص، تفيد بأن نسبة الطلاق مقارنة مع الزواج في دمشق، قفزت من 27% إلى 31% عام 2017.

وتعزو المصادر القضائية في إحصاءاتها، ارتفاع نسبة الطلاق إلى كثرة دعاوى التفريق التي ترفعها النساء تحت بند "علة الغياب"، أي اختفاء الزوج لفترة طويلة من الزمن دون معرفة مصيره.

وقبل عام 2018، كانت المعارك على أشدها في مختلف المناطق، حيث ارتفعت دعاوى "علة الغياب"، نتيجة اختفاء الكثير من الرجال دون أن يُعرف إن كانوا موتى أم على قيد الحياة.

كما ظهرت حالة جديدة تسببت في زيادة حالات الطلاق، منها اضطرار العائلات إلى تزويج البنات القاصرات بهدف إبعادهن عن أماكن الخطر، مما أوقعهن لاحقًا في مشكلة الطلاق، وتكرر الأمر بحالة مقتل الأب والأم في الحرب، حيث لجأ الأقرباء لتزويج البنات مبكرًا للتخلص من مسؤوليتهن.

الوضع الاقتصادي والهجرة

وحلّ الوضع الاقتصادي الصعب، مكان "علة الغياب"، كدافع لطلب الطلاق سواء من المرأة أم الرجل منذ عام 2018، فالمعارك الأساسية كانت قد انتهت، لكن معارك العائلات مع الفقر، بدأت على نحو أشد من الحرب العسكرية.

كما حضر موضوع هجرة الزوج بمعزل عن الزوجة والأبناء، أو العكس، كعامل في تفاقم الطلاق، نتيجة عدم تمكن أحد الطرفين من لم شمل الأسرة لسبب أو آخر.

وتقول الباحثة الاقتصادية أليسار فندي لـ"إرم نيوز" إن "ظروف الحرب القاسية التي مرت على سوريا خلال السنوات الماضية، لابد أن تؤدي إلى ارتفاع نسب الطلاق، نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي وانتشار البطالة وزيادة أعداد المهاجرين، إلى جانب اختفاء الكثير من الأزواج بسبب المعارك والأحداث".

وخلال عام 2018، قفزت قيمة الدولار إلى أكثر من 2500 ليرة، كما شهدت الأسعار ارتفاعات متصاعدة وقياسية، رافقها ازدياد في أعداد العاطلين عن العمل وانتشار الفقر المدقع، وقد أثر ذلك على العلاقات الاجتماعية وساهم في رفع حالات الطلاق.

ارتفاع نسب الطلاق يعني ارتفاع العنوسة

وتربط الباحثة فندي، ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع، بارتفاع نسبة العنوسة كنتيجة حتمية.