إصابة الممثلة جينا رولاندز بالزهايمر

أشاد مؤلف فيلم The Notebook(2004) الذي يعد واحدا من أبرز الأفلام الرومانسية في سينما هوليوود، بأسطورة التمثيل جينا رولاندز بعد أنباء تشخيص إصابتها بالزهايمر.

اللافت أن رولاندز أصيبت بذات المرض، الذي لعبت على أساسه أحد أشهر أدوارها السينمائية في "ذا نوت بوك"؛ ما دفع بمؤلف الفيلم نيكولاس سباركس للتفاعل مع خبر إصابتها به.

وأراد الكاتب سباركس من الإشادة بالممثلة البارزة صاحبة الأوسكار الفخرية "تكريمها خلال هذا الوقت العصيب"، كما أوضح عبر حسابه في "أنستغرام".

وكان نجل الممثلة رولاندز، قد أكد لمجلة Entertainment Weekly، إصابة والدته بالخرف، مصرحا أن "والدته في حالة خرف كامل".

ويعد مرض الزهايمر الشكل الأكثر شيوعا من الخرف، ويعتقد أن ما يصل إلى 70% من سكان العالم يعانون منه.

ووصف الكاتب سباركس، مرض الزهايمر، بأنه "مرض قاس"، قبل أن يختم رسالته لعائلة جينا رولاندز، بالتعليق: "سأعتز دائمًا بإرثها في الفيلم وتأثيرها على The Notebook".

وسبق أن كشفت جينا رولاندز عن سر أدائها اللافت لدور مريضة بالزهايمر في "ّذا نوت بوك"، بالقول إن "والدتها عانت من مرض الزهايمر"، وأضافت في المقابلة مع مجلة O، التي أجرتها عام 2004، تزامنا مع إصدار الفيلم: "لقد مرت والدتي بذلك..".

يذكر أن الممثلة جينا رولاندز رشحت لجائزة الأوسكار مرتين، عن فيلم "امرأة تحت التأثير" عام 1974، و"غلوريا" عام 1980، وحصلت على الأوسكار الفخرية عام 2015.