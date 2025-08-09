شرارته مطعم شهير.. حريق ضخم يلتهم محلات مترو شبرا الخيمة بمصر (فيديو)

أفادت مصادر مصرية، باندلاع حريق ضخم، ليل السبت، التهم عدداً من المحلات الموجودة على سور محطة مترو "شبرا الخيمة" في القاهرة.

وذكرت مصادر وشهود عيان أن الحريق، الذي لم تعرف أسبابه، اندلع بداية في محل للكشري ثم امتد إلى المحلات والخيام على سور محطة المترو.

وأعلنت السلطات المصرية على الفور إغلاق محطة المترو وإخلاءها من الركاب ووقف حركة القطارات لضمان سلامة المواطنين.

وتلقت غرفة عمليات محافظة القليوبية بلاغاً باندلاع حريق بمحل مأكولات بميدان "المؤسسة" على الرصيف المقابل لمحطة مترو الأنفاق، بحي "غرب شبرا الخيمة".

وأشارت السلطات المصرية إلى أن الحريق أسفر عن إصابة 5 أشخاص على الأقل، بينها 3 حالات اختناق وحالة حروق وحالة إصابة متنوعة.

وهرعت 9 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وشرعت فرق الحماية المدنية في مرحلة تبريد موقع الحريق لضمان عدم اشتعال النيران واندلاع الحريق من جديد.