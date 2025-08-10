عناق غريب بين زوجة القتيل والمتهم يصدم محكمة أمريكية

في قضية هزت الرأي العام، عُوقب رجل من جورجيا بالسجن 20 عامًا بعد قتله رجلًا في حادث دهس وهروب، لكنّ تصرفًا غير متوقع من زوجة الضحية صدم القاضي نفسه.

قال قاضي المحكمة العليا لمقاطعة شيروكي الأمريكية، توني بيكر، وفقًا لتقارير ABC 7 في شيكاغو وWSB-TV: "لم أرَ من قبل زوجة الضحية تعانق المتهم في جريمة قتل".

أخبار ذات علاقة بجريمة غامضة.. مقتل شاب سعودي في بريطانيا

وكانت ريجينا جونسون احتضنت جوزيف تيلمان، الرجل الذي تسبب في وفاة زوجها تشاك جونسون، الذي تزوجته منذ 50 عامًا، إثر حادث الدهس والهروب الذي وقع العام الماضي، حسب وسائل الإعلام.

وأوضحت قناة WSB-TV أن تيلمان كان تحت تأثير أكسيد النيتروز عندما صدم تشاك البالغ من العمر 78 عامًا، والذي كان يقود دراجته الكهربائية.

وأظهرت لقطات بثتها محطة أتلانتا لحظة عناق دام لثوانٍ بينهما، حيث بدا تيلمان محمر الوجه ويمسح دموعه عند انفصالهما. همست ريجينا له بأنها تسامحه، وردَّ عليها معتذرًا بصوت مرتجف: "أنا آسف جدًّا".

وخلال النطق بالحكم، قدَّم تيلمان اعتذارًا مؤثرًا قائلًا: "أدعو الله أن تسمعوا ما في قلبي عندما أقول إنني آسف حقًّا".

وأوضحت ريجينا لقناة WSB-TV أن سبب عناقها له هو شعور داخلي بأن "الله أخبرها بأنه بحاجة إلى عناق أم".

وأضافت أن تيلمان بحاجة إلى الشفاء من ماضيه، كما هي حال الجميع.

أخبار ذات علاقة خطأ رجل أمن يتسبب بجريمة قتل "مثيرة" في تركيا (فيديو)

وفي السياق ذاته، أفاد مساعد المدعي العام بيت لامب أن تيلمان أقر بالذنب في ثلاث تهم قتل باستخدام مركبة، إضافة إلى جرائم الضرب والهروب، والإدلاء ببيان كاذب، والقيادة تحت تأثير الكحول، والقيادة المتهورة، دون تفاوض على صفقة.