نشطاء بيئيون يشوّهون معلمًا بارزًا في برلين "فيديو"
أقدم نشطاء من حركة "الجيل الأخير" على رش طلاء على بوابة براندنبورغ، أشهر معالم برلين في ألمانيا، الأحد، في حركة احتجاجية للمطالبة بالإسراع بالتخلي عن الوقود الأحفوري، ومكافحة الاحتباس الحراري بشكل أفضل.
وأكدت الحركة في بيان أن أعمدة النصب التذكاري الستة في قلب العاصمة الألمانية رُشَّت "بطلاء تحذيري برتقالي باستخدام أدوات إطفاء حريق مجهّزة".
وأظهر مقطع فيديو متداول رش أحد المحتجين للطلاء على المعلم الشهير في برلين، كما انتشر الطلاء في الساحة الواقعة أمام النصب التذكاري، تاركًا آثارًا على الأرض.
وأكدت الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس توقيف 14 شخصاً في المكان، ولم تبلغ عن أي أعمال عنف.
وبحسب بيان الحركة، أراد النشطاء توجيه رسالة مفادها بأن "الوقت قد حان لإجراء تغيير سياسي"؛ بهدف "الابتعاد عن الوقود الأحفوري".
ونقل البيان عن المتحدثة باسم حركة "الجيل الأخير"، ماريون فابيان، قولها: "يجب أن نتخلى عن النفط والغاز والفحم بحلول العام 2030 على أبعد تقدير. لقد حان الوقت ليتكلم (المستشار الألماني) أولاف شولتس بوضوح".
ويوم أمس الأول الجمعة تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص من أجل المناخ في مقدمتهم أطفال ومراهقون، في برلين وفي كل أنحاء ألمانيا، مطالبين حكومة أولاف شولتس بمزيد من الإجراءات لتحقيق الأهداف المناخية.
يذكر أن ألمانيا تعتزم بلوغ الحياد الكربوني بحلول العام 2045.