نشطاء بيئيون يشوّهون معلمًا بارزًا في برلين "فيديو"

أقدم نشطاء من حركة "الجيل الأخير" على رش طلاء على بوابة براندنبورغ، أشهر معالم برلين في ألمانيا، الأحد، في حركة احتجاجية للمطالبة بالإسراع بالتخلي عن الوقود الأحفوري، ومكافحة الاحتباس الحراري بشكل أفضل.

وأكدت الحركة في بيان أن أعمدة النصب التذكاري الستة في قلب العاصمة الألمانية رُشَّت "بطلاء تحذيري برتقالي باستخدام أدوات إطفاء حريق مجهّزة".

وأظهر مقطع فيديو متداول رش أحد المحتجين للطلاء على المعلم الشهير في برلين، كما انتشر الطلاء في الساحة الواقعة أمام النصب التذكاري، تاركًا آثارًا على الأرض.