أفاد مصدر في قوات الأمن الكردية بأن شابة وطفلتها لقيتا مصرعهما بعد سقوطهما من شرفة شقتهما في أربيل شمال العراق.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن "شرطة أربيل تلقت بلاغًا عاجلًا من سكنة مجمع أتلانتك سيتي السكني تفيد بسقوط الشابة، زينة علي، البالغة من العمر 26 عامًا وطفلتها ذات العامين من الطابق الثامن لإحدى العمارات حيث يقطنان".

وأضاف أن "الحادث وقع نحو الساعة الـ11 من مساء أمس، حيث توفيا بعد اصطدامهما على الأرض فورًا، ولم تستطع فرق الإسعاف الطبية إنقاذهما".

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وأكد المصدر، "التحقيقات لم تثبت بعد أن كانت عملية انتحار أم قضية جنائية، وتم تشكيل فريق تحري بمساعدة الأدلة الجنائية لمسح مسرح الحادثة لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادثة".

وتسجل العراق أرقامًا تصاعدية في حالات الانتحار، حيث تشير، الإحصائيات الأمنية، إلى تسجيل 1100 حالة انتحار خلال عام 2023، وارتفع هذا العدد خلال عام 2023 ليصل إلى 1300 حالة.

وتشير التقارير الدولية إلى أن الانتحار في العراق أصبح ظاهرة بعد تناميه خلال الأعوام السبعة الماضية بنسبة وصلت إلى 175% ما دفع حكومة بغداد إلى إقرار الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار 2023-2030.

وكانت وزارة الداخلية عزت في تقارير لها زيادة معدلات الانتحار إلى "الكثافة السكانية والوضع الاقتصادي والبطالة، فضلًا عن العنف الأسري والابتزاز الإلكتروني".