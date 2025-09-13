logo
"جاءنا البيان التالي" يتكرر.. السطو على حافلة منكوبة في مصر (فيديو)

"جاءنا البيان التالي" يتكرر.. السطو على حافلة منكوبة في مصر (فيديو)
اللصوص لحظة فرارهم بأغراض ركاب الحافلة
إرم نيوز
إرم نيوز

شهد طريق السويس في مصر حادثاً مروعاً، أسفر عن انقلاب حافلة، تقل ركاباً؛ ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين وفيات ومصابين.

لكن الأغرب من ذلك كان استغلال بعض اللصوص حالة الفوضى، التي رافقت الحادث، وقيامهم بالسطو على الحافلة وسرقة متعلقات الركاب.

ووثق بعض الناشطين في مقاطع فيديو، انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشاهد من سطو لصوص، اعتلوا دراجات نارية، على الحافلة وسرقتهم أغراض الركاب.

وهرعت فرق الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث على طريق السويس لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، فيما فتحت السلطات تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث وملاحقة المتورطين في السطو.

وأثار الحادث ردود فعل غاضبة في الأوساط المصرية، حيث ندد ناشطون باستغلال الكارثة الإنسانية، معتبرين أن استغلال معاناة الضحايا في لحظة كارثية يمثل "انحدارا أخلاقيا غير مسبوق".

ورأى البعض أن المشهد المأساوي لواقعة السطو تلك أعادهم بالزمن إلى ذات المشهد الذي جاء ضمن أحداث فيلم "جاءنا البيان التالي" للممثل محمد هنيدي.

 

 

