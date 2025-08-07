"ممنوع العودة".. هل تفقد أغراضك للأبد إذا نسيتها في الطائرة؟

هل سبق أن نزلت من الطائرة لتكتشف بعد ثوانٍ فقط أنك نسيت هاتفك أو محفظتك أو حتى جواز سفرك؟ ورغم أن الحل يبدو بسيطاً، ألا وهو العودة لأخذ الغرض والانطلاق، فإن شركات الطيران لا تسمح بذلك لأي سبب، مهما بدا ضرورياً.

ووفقاً للمضيفة "فاليري فرايزر" من شركة JetBlue، فإن عدم السماح للركاب بالعودة للطائرة بعد مغادرتها، مرتبط بأسباب أمنية وتنظيمية. تقول: "السماح للركاب بالعودة قد يؤخر الإقلاع التالي، كما أن الإجراءات بين الرحلات ضيّقة زمنياً جداً".

ومن جانبها، توضح "كاري بيلزر"، مضيفة لدى شركة وطنية منذ أكثر من 7 سنوات، أن السلامة تأتي أولاً، وتقول: "بمجرد مغادرة الراكب، لا يمكننا معرفة من قابل أو ما الذي يحمله، ما قد يشكّل خطراً محتملاً". وتضيف: "العودة عكس اتجاه الركاب المغادرين تُربك العملية برمتها".

فإذا اكتشفت نسيان شيء أثناء النزول، عليك إبلاغ أحد أفراد الطاقم فوراً، إذ يمكنهم محاولة استعادته لك، أو التواصل مع موظفي البوابة قبل مغادرتك الجسر. أمّا إذا خرجت من المطار بالفعل، فعليك التواصل مع قسم المفقودات، وتعبئة نموذج عبر موقع الشركة.

ويؤكد "توفر آر"، مضيف جوي منذ 10 سنوات (طلب عدم ذكر اسمه الكامل): "كل المفقودات تُسلم لسلطات المطار المحلية، ما قد يجعل استعادتها أمراً يستغرق وقتاً طويلاً".

فعلى سبيل المثال، اضطر المؤثر "ماكس باليجدي" لانتظار ما يصل إلى 90 يوماً بعد أن نسي جهازه اللوحي على متن طائرة American Airlines.

لذا يُنصح بفحص مقعدك وجيوب المقعد الأمامية بدقة قبل مغادرة الطائرة. لأن محاولة استرجاع غرضك قد تتحول إلى مغامرة معقّدة.. وربما طويلة جداً.