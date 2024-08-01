وجهت الشرطة البريطانية 14 تهمة لمراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، تتضمن القتل ومحاولة القتل وحمل سكين، على خلفية الهجوم الذي وقع في ساوثبورت منذ أيام.

المراهق الذي ألقي القبض عليه، والذي يُمنع الكشف عن اسمه لأسباب قانونية، سيمثل أمام محكمة مدينة ليفربول اليوم الخميس، بحسب الصحف البريطانية المحلية.

وأسفر الهجوم الذي نفذه الشاب، الذي حدث خلال ورشة لتدريب الرقص واليوغا بأسلوب تايلور سويفت، عن مقتل ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 6 و9 سنوات. كما أصيب 8 أطفال بجروح، منهم 5 بحالة حرجة.

وخلال الهجوم، طُعن رجل أعمال يدعى جون هايز في ساقه، بينما تعرضت ليان لوكاس، إحدى منظمات الورشة، لإصابات خطيرة أثناء محاولتها حماية الأطفال.

وتزامن الإعلان عن التهم مع قمع الشرطة لأعمال شغب نشبت في بريطانيا بسبب معلومات كاذبة حول هوية المهاجم، والتي زعمت أنه من طالبي اللجوء؛ ما جعل السلطات تطالب بعدم تصديق الإشاعات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد جيران المتهم بوجود مكثف للشرطة في منزله بقرية بانكس القريبة، وأشاروا إلى أن المشتبه فيه بدا "انطوائيًّا"، وكان مهتمًا بالكاراتيه والمسرح والفنون.