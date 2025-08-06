بعد تجديد حبسها.. "سوزي الأردنية"متهمة بـ"غسيل الأموال"

بعد صدور قرار من النيابة العامة بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات، تواجه البلوغر المصرية الشهيرة "سوزي الأردنية" تهمة جديدة خطيرة بعد إلقاء القبض عليها بتهم سابقة أبرزها "نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة".

وفجر مروان الجندي، محامي مريم أمين الشهيرة بـ"سوزي الأردنية"، مفاجأة حول سير التحقيقات معها، مؤكدا أنها "تواجه تهمة التورط في غسيل أموال" ضمن جلسات التحقيق المطولة معها خلال الأيام القليلة الماضية والتي زادت إحداها عن 5 ساعات.

ولفت في تصريحات للصحافة المحلية إلى أن "دور الدفاع القانوني يقتضي الوقوف بجانب موكله مهما كانت طبيعة القضية"، مشيرا إلى أنه "سيسعى خلال الجلسة المقبلة المحددة في 19 أغسطس الجاري لمحاكمة سوزي، إلى تقديم طلب بإخلاء سبيل المتهمة مقابل كفالة مالية".

وأضاف أن "سوزي ما زالت صغيرة وغير مسؤولة عن أفعالها"، موضحا أن "تلقائيتها وتحدثها بألفاظ يعاقب عليها القانون تسببا في حبسها"، على حد تعبيره.

وتبلغ سوزي الأردنية من العمر 19 عاما، وحققت شهرة واسعة في فترة وجيزة؛ إذ تجاوز عدد متابعيها 6 ملايين عبر تطبيق "تيك توك" واشتهرت بتريند "الشارع اللي وراه" ويقول متابعوها إنهم يحبون عفويتها كفتاة بسيطة غير متكلفة.