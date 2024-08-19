تعرض رجل، لاعتداء عنيف بالضرب من قبل مشاركين في موكب زفاف في مدينة إسطنبول بعد أن اعترض سيارة العروسين طلبًا للمال في عادة شعبية لا تزال متبعة في البلاد.

وقالت تقارير محلية إن الرجل توقف أمام سيارة العروسين خلال مرور الموكب في منطقة "سلطان بيلي" في الجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول، قبل أن يتعرّض لهجوم من عدة أشخاص في الموكب.

وأظهرت مقاطع فيديو الرجل، وقد سقط أرضًا بينما يواصل عدة أشخاص ضربه وركله، ويحاول مدعوون آخرون تهدئتهم لمواصلة مسير الموكب الذي تسبب بتوقف السير في شارع رئيس.

كما ظهر رجل آخر يعترض الموكب، ويجبره على التوقف، لكن بدا أنه أصيب بشكل طفيف بسبب رفض سيارة العروسين التوقف.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة أوقفت تسعة أشخاص على خلفية الحادثة، قبل أن تطلق المحكمة سراح من اعترضوا الموكب ومن اعتدوا عليهم، بشرط إخضاعهم إلى المراقبة القضائية.

وقالت إن التحقيقات في الحادثة بينت أن الرجل الذي أوقف موكب الزفاف، وجه شتائم للعريس بعد أن رفض إعطاءه المال، قبل أن يتعرض للضرب المبرح.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، وسط انقسام بين فريق متعاطف مع الرجل الذي تصرف كما كثيرون يصادفون حفل زفاف في طريقهم، وبين فريق آخر اتهم الرجل بعرقلة الموكب وابتزاز العريس واستغلال عادة شعبية للحصول على الأموال.

وكانت عادة اعتراض موكب الزفاف لطلب المال تقتصر في الأصل على أقارب العروسين في الأرياف، لكنها امتدت لتشمل أشخاصًا غرباء في مواكب الزفاف التي تشهدها المدن الكبرى.